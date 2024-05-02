TikTok Kullanmayı Bir Türlü Öğrenemeyen Afra Saraçoğlu'nun Son Paylaşımı Dillere Fena Düştü!
TikTok Kullanmayı Bir Türlü Öğrenemeyen Afra Saraçoğlu'nun Son Paylaşımı Dillere Fena Düştü!
TikTok kullanmayı bir türlü öğrenemeyen Afra Saraçoğlu'nun derdini anlatmaya çalıştığı son paylaşımı dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimilerinin övmelere kimilerinin de yermelere doyamadığı Afra Saraçoğlu, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.
Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir ile olan ilişkileriyle sosyal medyayı birbirine katan ünlü oyuncu bir dönem çok eleştirilmişti hatırlarsanız.
Yalı Çapkını'nın biricik başrolü Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımları ile de çokça konuşuluyor. Hatta ünlü oyuncunun her paylaşımı olay oluyor desek yeri.
Ünlü oyuncu bu sefer de TikTok kullanmayı bir türlü öğrenemediğini anlattığı paylaşımı ile gündeme geldi.
İşte o anlar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncunun o anları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın