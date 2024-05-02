Koşun Kaos Var: Demet Akalın Programına Gülben Ergen'i Konuk Edince Seren Serengil'in Tepkisi Sert Oldu!
Koşun Kaos Var: Demet Akalın Programına Gülben Ergen'i Konuk Edince Seren Serengil'in Tepkisi Sert Oldu!
Geçtiğimiz günlerde Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının konuğu Gülben Ergen olmuştu. Ergen'le yıllardır küs olan Seren Serengil'in bu hamleye tepkisi sert oldu.
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Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki soğuk savaşı uzun uzun anlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz. Çünkü ikilinin arasındaki gerilimi hissetmek için bu kareye bakmanız bile yeterli!
Hatta mutlaka bilenler vardır, Seren Serengil'in köpeği Tiny bile bu gerginlikten nasibini almış. Tiny, "Gülben" ismini duyunca sinirlenip havlıyormuş!
Şimdi gelelim asıl meselemize! Eğer denk geldiyseniz görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'ın konuğu ünlü şarkıcı Gülben Ergen'di.
Tabii Gülben Ergen'in konuk olmasında hiçbir problem yok ama kavganın taraflarından Seren Serengil bu durumdan pek hoşlanmamış olacak ki tepkisini göstermekten geri kalmadı.
Serengil, Gülben Ergen'i konuk eden arkadaşı Demet Akalın'a tepkisini takipten çıkartarak gösterdi!
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Bir soğuk savaş da burada başladı desek yeri! Demet Akalın, yaşananlar karşısında hiçbir açıklama yapmasa da o da arkadaşı Seren Serengil'i takipten çıkardı!
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Bu Seren serengil ne takıntılı, sorunlu bir insan. Gulben Ergen buna ne yaptı onu bile hatırlamıyorum ama takıntılı eski sevgili gibi bırakmadı şu kadının ya... Devamını Gör