İslamiyete Yönelen Eski Manken Yaşar Alptekin'in "Hacı Adam Böyle Giyinmez" Diyenlere Verdiği Cevap Şaşırttı!
İslamiyete Yönelen Eski Manken Yaşar Alptekin'in "Hacı Adam Böyle Giyinmez" Diyenlere Verdiği Cevap Şaşırttı!
Demet Akalın ile Jess Molho'nun programına konuk olan eski manken Yaşar Alptekin'in 'Hacı adam böyle giyinmez' diyenlere verdiği cevap şaşırttı.
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Bir dönemin aranan mankenlerinden biri olan Yaşar Alptekin'i mutlaka tanıyanlarınız vardır. Ünlü manken yıllar önce verdiği radikal bir karar ile hayatını İslam'a adamış ve ortadan kaybolmuştu hatırlarsanız.
Bür süre ekranlardan uzak ve sessiz sedasız bir hayat yaşayan ünlü manken daha sonra cübbeli yeni görünümüyle karşımıza çıkmış ve değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.
Hatta ünlü manken, "Tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur, tesettürlü ruj süren kadınlar süslümandır" sözleriyle de çokça tepki çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Jess Molho ve Demet Akalın'ın programına konuk olan ünlü isim İslamiyet açıklamaları ile gündeme geldi.
Alptekin, "Hacı adam böyle giyinmez” diyen kişilere verdiği “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yaşasaydı, bu döneme ayak uyduracaktı…” cevabıyla şaşırttı.
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