Armağan Çağlayan'ın Programına Konuk Olan Doğuş'tan Yıllar Sonra Gelen "Saksı Pozu" İtirafı Şaşırttı!
Armağan Çağlayan'ın Programına Konuk Olan Doğuş'tan Yıllar Sonra Gelen "Saksı Pozu" İtirafı Şaşırttı!
“Şimdiki Aklım Olsaydı” serisinin yeni bölümünde Armağan Çağlayan'ın konuğu olan şarkıcı Doğuş, yıllar önce verdiği saksı pozu ile ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.
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Son olarak hakkında çıkan ihanet iddialarıyla magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı Doğuş'u mutlaka tanıyanlar vardır diye düşünüyoruz.
Gamsız, Uyan, Yalnızım, Yemin Ettim Sana gibi şarkılarla birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcının en çok konuşulma nedenlerinden bir tanesi de saksı ile verdiği pozdu hatırlarsanız.
Hatta ünlü şarkıcı verdiği poz ile saksı denildiğinde uzun bir süre akıllara gelen ilk isim olmuştu!
“Şimdiki Aklım Olsaydı” serisinin yeni bölümünde Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Doğuş, sosyal medyayı sallayan saksı pozu ile ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu. Çağlayan'ın "Şimdiki aklınız olsa o pozu verir miydiniz?" sorusuna ünlü şarkıcının cevabı "Geçmiş geçmişte kalmıştır, istemeyerek bir şey yaptım. İstemeyerek bir yol açtım, o bana atılan bir kazıktı" oldu.
O pozu başka biri verseydi bu kadar konuşulmayacağını söyleyen Doğuş, ". Ben yaptığı gibi durduğu için şimdi ailelerin çocuğu evimize giren adamın böyle bir şey nasıl yani bir kere mantık olarak yapmamam gereken bir şeyi nasıl yapmış olabilirim? Yani ya da çiçek açtım LOL diye bir kelime nasıl yazabilirim yani öyle düşünürsek olayın benle çok alakası olmadığı anlaşılabilir" açıklamalarında bulundu.
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