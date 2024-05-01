Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil'in Oğlu Ardahan Öztoprak Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Verdi!
Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil'in Oğlu Ardahan Öztoprak Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Verdi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C6a4ZhgNs...
@temizmagazincom'un haberine göre oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar verdi. Ünlü aile ismini Ayda olarak değiştiren çocuklarının yanında olacağını duyurdu!
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Avrupa Yakası'nın Naile'si Burhan Altıntop'un sevgilisi olarak hafızalarımıza kazınan Çiçek Dilligil'i mutlaka tanıyanlarınız vardır. Ünlü oyuncu son olarak Dilek Taşı dizisindeki Asuman rolü ile ekranlarda boy göstermişti.
Ünlü oyuncu Dilligil, 1996 tarihinde Sanatçı Bora Öztoprak'la evlenmiş ve 1997 yılında oğlu Ardahan Öztoprak'ı kucağına almıştı.
@temizmagazincom'un haberine göre ünlü çiftin eğitim için Amerika'ya giden oğulları Ardahan Öztoprak, cinsiyet geçişi yapmaya karar verdi.
Çiçek Dilligil, ismini Ayda olarak değiştiren Ardahan Öztoprak için "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamalarında bulundu.
@temizmagazincom'un haberine göre Çiçek Dilligil oğlunun süreci ile ilgili cinsiyet değişikliğinin de başında olduğunu söyledi.
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İşte Ardahan Öztoprak'ın yeni görüntüsü 👇🏻
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