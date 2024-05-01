Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil'in Oğlu Ardahan Öztoprak Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Verdi!

@temizmagazincom'un haberine göre oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar verdi. Ünlü aile ismini Ayda olarak değiştiren çocuklarının yanında olacağını duyurdu!