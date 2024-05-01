Polemiklerin Kadını Pucca'nın Parası Olsa Yaptıracağını Söylediği Estetik Listesi Dumur Etti!
Polemiklerin Kadını Pucca'nın Parası Olsa Yaptıracağını Söylediği Estetik Listesi Dumur Etti!
Ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın bir takipçisine cevap olarak verdiği 'parası olsa yaptıracağı estetik listesi' dumur etti.
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Ünlü fenomen ve yazar Selen Pınar Işık'ı daha doğrusu herkesin bildiği ismi ile Pucca'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Hayatımıza blog yazıları ile giren Pucca, daha sonra kitabı ve sosyal medya paylaşımları ile hayran kitlesini günden güne artırmıştı biliyorsunuz ki.
Ancak ünlü fenomen daha sonra yaşadığı kaoslar, polemikler ve boşanma süreci ile gündeme gelmeye başlamıştı. Hatta Pucca'nın kira ödemediğini söyleyen ev sahibi polemiği günlerce konuşulmuştu hatırlarsanız.
Ünlü fenomen bu sefer de bir takipçisinin "estetiğe nasıl bakıyorsun?" sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.
"Şu an param olmadığı için kötü gözle bakıyorum ama param olsa ufak dokunuşlar yaptırırım" diyen Pucca'nın paragraflarca estetik listesi ise dumura uğrattı.
İşte Pucca'nın estetik listesi 👇🏻
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