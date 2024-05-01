Sosyal Medyayı Bıraktı: Sağlık Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan'dan Çarpıcı Açıklamalar!
Sosyal Medyayı Bıraktı: Sağlık Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan'dan Çarpıcı Açıklamalar!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/nihal...
Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan, anoreksiya hastalığına yakalanmış ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Posta'dan Alev Gürsoy'un haberine göre tedavisi devam eden Nihal Candan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Hatırlarsanız Nihal Candan, dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiası ile 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan'ın emek yemeyi tamamen bıraktığı ve 37 kiloya kadar düştüğü öğrenilmiş ve Candan anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmişti.
Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızı için "çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" açıklamalarında bulunmuş, Nihal Candan ise "kötü örnek olduysam özür dilerim" demişti.
Cezaevinden çıktıktan sonra birçok çeşitli iddia ile karşı karşıya kalan Nihal Candan, Posta'dan Alev Gürsoy'un haberine göre çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tedavisinin evde devam ettiğini ve mamayla beslendiğini anlatan Nihal Candan, "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" açıklamalarında bulundu. Ünlü fenomen, sosyal medyayı da bıraktığını açıkladı.
Ünlü fenomen yakalandığı anoreksiya hastalığı hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:
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Candan, kocasının başka biri ile görüştüğü ve boşandığı iddialarına ise "Eşimin ailesi de aramadı. Sevilen bir gelin değildim zaten, bu durum üzerine tuz biber olmuş olabilir. Büyük bir hayal kırıklığı. İş insanı kendisi. İki ay destek oldu bana, sonrasında haber alamadım." dedi.
Artık mesleğini yapacağını söyleyen Nihal Candan'ın genç kızlara tavsiyesi ise "Ya göründüğünüz gibi olun ya da olduğunuz gibi görünün" oldu.
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