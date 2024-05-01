Sosyal Medyayı Bıraktı: Sağlık Nedeniyle Tahliye Edilen Nihal Candan'dan Çarpıcı Açıklamalar!

'Ruhsal olarak çok ciddi kriz dönemlerim oldu. Bilinçli bir yememe ya da protesto değildi yaptığım. Üzüntüden hasta oldum. ‘Bu kız hasta değil’ diyenleri de vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve hakkımı helal etmiyorum. Ben sadece sağlık durumundan değil, “Daha fazla içeride kalmalarını gerektiren bir durum yok” denilerek tahliye edildim.'