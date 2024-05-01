Arabeskin Kraliçesi Esengül'ün Hayatı Film Oluyor: Esengül'ü Kim Oynayacak?
Arabeskin Kraliçesi Esengül'ün Hayatı Film Oluyor: Esengül'ü Kim Oynayacak?
24 yaşında vefat eden arabeskin kraliçesi olarak da bilinen ünlü şarkıcı Esengül’ün hayatı film oluyor. Peki ünlü şarkıcıyı kim canlandırmalı?
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70’li yıllarda çığır açan ve genç yaşta assolist olan ünlü şarkıcı Esengül’ü mutlaka duymuşsunuzdur. Hatırlarsanız genç şarkıcının 24 yaşındaki erken ölümü, müzik dünyasını yasa boğmuştu.
Genç sanatçının gizemli yaşam ve ölüm hikayesi "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" hikayesi ile beyazperdeye taşınacak. Filmin senaristliğini ise Bergen'in de senaristliğini üstlenen Özgür Selvi üstlenecek.
2025 yılında vizyona girmesi planlanan filmde başrolü kimin oynayacağı ise hala bilinmiyor. Ancak ünlü şarkıcı Esengül'ü canlandırması için düşünülen isimler arasında Serenay Sarıkaya, Pınar Deniz ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor.
Peki sizce Esengül'ü kim canlandırmalı?
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bunların arasında tek biri oyuncu gerisi boş. hele serenay bomboş.