TikTok Fenomeni Olma Yolunda İlerleyen Serdar Ortaç'ın Sosyal Medya Açıklaması Topa Tutuldu!
TikTok Fenomeni Olma Yolunda İlerleyen Serdar Ortaç'ın Sosyal Medya Açıklaması Topa Tutuldu!
TikTok fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın sosyal medya açıklaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
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1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin"le hayatımıza giren ve 'Karabiberim' şarkısıyla çıkış yapan Serdar Ortaç, o zamandan bu yana her biri dilimize dolanan şarkıları ile müzik sektörünün en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Biliyorsunuz ki ünlü sanatçı Chloe'yle ayrılığı, boşanma süreci, nafakası ve kumar borçları derken oldukça zor süreçlerden geçti.
Alkolü fazla kaçırıp kendini kaybeden Serdar Ortaç'ın TikTok ve Instagram'da yaptığı açıklamalar da hem eleştirildi hem de çok konuşuldu hatırlarsanız.
TikTok fenomeni olma yolunda ilerleyen ünlü şarkıcının Tinder açıklaması ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, bir de Serdar Ortaç'ın açıklamalarına kim ne demiş ona bakalım!
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