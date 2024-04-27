Damadına Sitem Etti: Bahar ve Nihal Candan'ın Annesi Kızlarının Koğuşta Neler Yaşadıklarını Anlattı!
Damadına Sitem Etti: Bahar ve Nihal Candan'ın Annesi Kızlarının Koğuşta Neler Yaşadıklarını Anlattı!
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatlarına sosyal medya fenomeni olarak devam eden Candan kardeşler, 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Hala cezaevinde olan kardeşlerden Nihal Candan'ın psikolojisinin bozulduğu ve 37 kiloya düştüğü söylenmişti. Candanların annesi kızlarının koğuşta ne yaşadıklarını anlattı!
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Nihal ve Bahar Candan, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatımıza giren isimlerden biri olmuştu hatırlarsanız.
Hukuk okuyan kardeşler yarışmadan sonra kariyerlerine influencer olarak devam etmeye karar vermişler ve paylaşımlarıyla sık sık magazin dünyasında konuşulmuşlardı.
Daha sonra Candan kardeşler, Kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından cezaevine girmişlerdi.
İki farklı suçtan haklarında tutuklama emri çıkan kardeşler hala cezaevindeydi ki Nihal Candan'ın aneroksiya olduğu ve 37 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Daha sonra ise Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.
Candan kardeşlerin annesi ise çocukları hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Çocuklarına kıyafet alabilmek için borca girdiğini açıklayan Umut Candan, Bahar Candan'ın avukatlık yapmak istemediğini ve tıp okumak istediğini de açıkladı.
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Umut Candan aynı zamanda damadına da sitem etti. Candan kardeşlerin annesi, damadının Nihal Candan'ın yanında olmadığını, sadece başlarda destek çıktığını söyledi.
Anne damada sitem ederken, @nurmagazins isimli sosyal medya hesabının paylaşımlarına göre Nihal Candan ile eşinin Candan cezaevine girdikten sonra boşandığı iddia edildi.
Hatta Nihal Candan'ın eşinin şimdilerde başka biri ile ilişki yaşadığı da! Bakalım tahliye edilen Nihal Candan'dan bu konuya dair bir açıklama gelecek mi?
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