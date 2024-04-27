Damadına Sitem Etti: Bahar ve Nihal Candan'ın Annesi Kızlarının Koğuşta Neler Yaşadıklarını Anlattı!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatlarına sosyal medya fenomeni olarak devam eden Candan kardeşler, 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Hala cezaevinde olan kardeşlerden Nihal Candan'ın psikolojisinin bozulduğu ve 37 kiloya düştüğü söylenmişti. Candanların annesi kızlarının koğuşta ne yaşadıklarını anlattı!