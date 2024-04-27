Öpüşürken Görüntülenmişlerdi: Aslı Turanlı'dan Somer Sivrioğlu ile Aşk Yaşadığı İddialarına İlk Açıklama Geldi
Öpüşürken Görüntülenmişlerdi: Aslı Turanlı'dan Somer Sivrioğlu ile Aşk Yaşadığı İddialarına İlk Açıklama Geldi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
MasterChef'in vazgeçilmezi Somer Şef, kendisinden 22 yaş küçük oyuncuyla dudak dudağa, sarmaş dolaş görüntülenmişti. Aslı Turanlı'dan 'aşk var mı?' sorusuna ilk açıklama geldi!
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2019 sezonundan beri MasterChef Türkiye'de yer alan ve artık demirbaş haline gelen Somer Şef'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Ünlü şef, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Hatırlarsanız Sivrioğlu'nun geçtiğimiz senelerde başka bir kadın uğruna 18 yıllık eşinden ayrılması çok konuşulmuştu.
Ünlü şef geçtiğimiz haftalarda ise yine çapkınlık yaparken yakalanmış ve 30 yaşındaki oyuncu Aslı Turan ile samimi şekilde görüntülenmişti.
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Aslı Turanlı ise Somer Sivrioğlu sorularını ilk kez yanıtladı. Turanlı, Somer Sivrioğlu ile çıkan aşk dedikoduları için “Hayatımda her şey yolunda. Keyifli giden bir şey var. O günkü kişiyle ilgili değil ama. Öyle bir şey yoktu da zaten. Başka, yeni birisi var. Yakında görürsünüz zaten.” açıklamalarını yaptı.
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