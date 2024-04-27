Kerim'le İlk Poz Geldi: Hepsi Grubunun Sevilen İsmi Cemre Kemer İkinci Kez Anne Oldu!
Kerim'le İlk Poz Geldi: Hepsi Grubunun Sevilen İsmi Cemre Kemer İkinci Kez Anne Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Yerli Spice Girls' olarak bilinen Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Hatırlarsanız Gülçin'in ayrılması ile grup dağılmış ve geri kalan tüm üyeler kariyerine tek başına devam etmeye karar vermişlerdi. Cemre Kemer de 2017 yılında tek başına albüm yaptıktan sonra 2018 yılında müziği bıraktığını ve kariyerine influencer olarak devam edeceğini açıklamıştı.
Müziği bıraktığını açıklayan Kemer, 2020 yılının Aralık ayında sekiz yıllık sevgilisi reklamcı Emir Medina ile dünyaevine girmiş ve 2021 yılında da ilk bebeğini kucağına almıştı.
Ünlü şarkıcı, yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşerek yeniden hamile olduğunu açıklamıştı!
Ve Cemre Kemer geçtiğimiz günlerde oğlu Kerim'i kucağına alarak ikinci kez anne oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ailecek ilk poz ise geçtiğimiz dakikalarda geldi. Cemre Kemer, aile fotoğrafına "🤍🧿 Kerim 22.04.2024" notunu düştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın