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Bir Süredir Ekranlardan Uzaktı: Mecbursun Klibiyle Geri Dönen Sertab Erener'in Estetikleri Dillere Fena Düştü!

Bir Süredir Ekranlardan Uzaktı: Mecbursun Klibiyle Geri Dönen Sertab Erener'in Estetikleri Dillere Fena Düştü!

Sertab Erener
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
27.04.2024 - 11:48

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Sertab Erener, Mecbursun klibiyle geri döndü. Ünlü şarkıcının estetikleri ve değişimi ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Güçlü sesi, kaliteli işleri ve müziğe adadığı hayatıyla herkesin takdirini kazanan Sertab Erener'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Güçlü sesi, kaliteli işleri ve müziğe adadığı hayatıyla herkesin takdirini kazanan Sertab Erener'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Biliyorsunuz ki ünlü şarkıcı başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Özellikle de Erener'in sosyal medya paylaşımları zaman zaman magazin gündemini meşgul ediyor.

Biliyorsunuz ki ünlü şarkıcı başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Özellikle de Erener'in sosyal medya paylaşımları zaman zaman magazin gündemini meşgul ediyor.

Kendi şarkılarını zaman zaman yeniden söyleyen ünlü şarkıcının o kliplerini izlemeyi de şarkılarını yeniden dinlemeyi de çok seviyoruz. Ancak Sertap Erener'i bir süredir ekranlarda göremiyorduk.

Kendi şarkılarını zaman zaman yeniden söyleyen ünlü şarkıcının o kliplerini izlemeyi de şarkılarını yeniden dinlemeyi de çok seviyoruz. Ancak Sertap Erener'i bir süredir ekranlarda göremiyorduk.

Ta ki ünlü şarkıcı "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönene kadar. Tabii her zamanki gibi "Mecbursun"dinlenmelere doyamadı ancak bu sefer ünlü şarkıcı sesiyle değil yaptırdığı estetikler ile gündeme geldi.

Ta ki ünlü şarkıcı "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönene kadar. Tabii her zamanki gibi "Mecbursun"dinlenmelere doyamadı ancak bu sefer ünlü şarkıcı sesiyle değil yaptırdığı estetikler ile gündeme geldi.

Hatta ünlü şarkıcının estetikleri de geçirdiği değişim de sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Hatta ünlü şarkıcının estetikleri de geçirdiği değişim de sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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İşte o anlar 👇🏻

Gelin, Erener'in klibine kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Erener'in klibine kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Sertap Erener'in estetikleri için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Sertap Erener'in estetikleri için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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