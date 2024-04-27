Göndermeleri Bitmiyordu: Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Atışmasına Son Noktayı Hülya Avşar Koydu!
Göndermeleri Bitmiyordu: Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Atışmasına Son Noktayı Hülya Avşar Koydu!
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sahnesinden meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataşmış, Kaya'dan ise Yılmaz'a cevap gelmişti. Ünlü komedyenlerin atışmasına son noktayı ise Hülya Avşar koydu!
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Takip edenler bilir ki Cem Yılmaz aşk hayatı ve göndermeli paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Özellikle de ünlü komedyenin Serenay Sarıkaya göndermelerini günlerce konuştuk biliyorsunuz ki.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sahnesinden ünlü komedyen Hasan Can Kaya'ya sataşmış ve Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinerek "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" cümleleriyle meslektaşına gönderme yapmıştı.
Dün taburcu olduktan sonra meslektaşının göndermelerine cevap veren Hasan Can Kaya ise Cem Yılmaz'a “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” cevabını vermişti.
Bu atışmada kimi Kaya'yı kimi de Yılmaz'ı haklı bulurken ünlü komedyenlerin atışmasına son noktayı Hülya Avşar koydu!
"Cem'i bir kere ayrı tutalım, o çok önemli. Her zaman o Cem." diyen Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın açıklamalarını da "o" niyetle yapmadığını ve kendisini tanıdığını söyledi.
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Hasan Can Kaya için "Son derece saygılı bir çocuk" diyen Avşar'ın, Kaya'nın açıklamalarını kötü niyetle yapmadığını tekrar tekrar söyledikten sonra "Ya da Hasan'ı çıldırttı mı Cem?" demesi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
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