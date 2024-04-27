Göndermeleri Bitmiyordu: Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz Atışmasına Son Noktayı Hülya Avşar Koydu!

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sahnesinden meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataşmış, Kaya'dan ise Yılmaz'a cevap gelmişti. Ünlü komedyenlerin atışmasına son noktayı ise Hülya Avşar koydu!