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Karar Verme Sırası Sizde! Cem Yılmaz mı Hasan Can Kaya mı?

Karar Verme Sırası Sizde! Cem Yılmaz mı Hasan Can Kaya mı?

Cem Yılmaz Hasan Can Kaya
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
27.04.2024 - 16:19 Son Güncelleme: 27.04.2024 - 16:23

Çok konuşulan komedyen atışmasında karar verme sırası sizde! Cem Yılmaz mı? Hasan Can Kaya mı?

Hazırsanız hadi, teste!

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sahnesinden ünlü komedyen Hasan Can Kaya'ya sataşmış ve Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinerek göndermeli cümleler kurmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sahnesinden ünlü komedyen Hasan Can Kaya'ya sataşmış ve Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinerek göndermeli cümleler kurmuştu.

Hasan Can Kaya ise meslektaşına "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış." cevabını vermişti.

Hasan Can Kaya ise meslektaşına "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış." cevabını vermişti.

Son hamle ise yine Cem Yılmaz'dan gelmiş ve ünlü komedyenin Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı "Komutan Logar" karakterini paylaşması Kaya'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

Son hamle ise yine Cem Yılmaz'dan gelmiş ve ünlü komedyenin Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı "Komutan Logar" karakterini paylaşması Kaya'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

Tabii bu atışmada iki tarafı da tutanlar oldu. Kimi Cem Yılmaz'ı desteklerken kimi de Yılmaz'ın göndermelerini gereksiz bularak Hasan Can Kaya'yı destekledi.

Tabii bu atışmada iki tarafı da tutanlar oldu. Kimi Cem Yılmaz'ı desteklerken kimi de Yılmaz'ın göndermelerini gereksiz bularak Hasan Can Kaya'yı destekledi.

Biz de son kararı siz verin istedik! Bu tartışmada hangi taraftasınız? Cem Yılmaz mı yoksa Hasan Can Kaya mı?

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