Sevdiklerini her zaman kendinden önce düşünen, onlara göz kulak olan ve ihtiyaç duyduklarında destek olmaktan çekinmeyen bir kişilik... Ailesini her daim önceliğinde tutan, evine ve aile yaşamına düşkün, alçakgönüllü bir insan. İçinde bulunduğu durumu, çevresindekileri ve kendisini unutacak kadar empatik, duygusal ve düşünceli. Sanatı ve estetiği seven, ince zevklere sahip, yardımsever ve duyarlı bir kişi... İşte karşınızda, bir Yengeç burcunun tüm özelliklerini taşıyan Selim. Bu karakteri tanımlayan bu özellikler, onun ne kadar özverili ve duygusal bir kişi olduğunu gösteriyor. Kendisini ve çevresini unutacak kadar duygusal ve düşünceli olması, onun ne kadar büyük bir empati yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Sanatı ve estetiği sevmesi, ince zevklere sahip olması, yardımsever ve duyarlı olması da onun ne kadar hassas ve ince bir ruha sahip olduğunu gösteriyor.