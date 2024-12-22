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Greenote Akülü Süpürgeden Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Greenote Akülü Süpürgeden Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 09:01

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Zoom toplantıları için ideal bluetooth kulaklıktan dikey süpürgeye. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 20.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Size adım adım rehberlik eden Samsung akıllı saat özellikle yürüyüşçüler, bisikletçiler ve tüm açık hava sporu meraklıları için ideal bir seçim olacaktır.

Kişiselleştirilmiş Nabız Aralığı ve kalp atış hızı sensörleri ile performansınızı optimize edebilir ve yeni hedeflere ulaşabilirsiniz. Kardiyo odaklı antrenmanlar ve egzersizler sırasında ve sonrasında kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.

Samsung Türkiye garantili akıllı saatin fiyatı 5487 TL.

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

'Güzel şık ve premium bir saat, kullanışı kolay. Erkek için almıştım bilek kalınlığı güzel ve erkek bileğinde güzel duruyor, bir günlük şarjı dayanıyor ve içinde sadece şarj kablosu çıkıyor, adaptör çıkmıyor. Ekranı güzel ve kaliteli, kullanımdan çok memnunum.'

Çok satan akıllı saatlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Jabra Talk 25SE Bluetooth Kulaklık

Jabra Talk 25SE Bluetooth Kulaklık

Aynı anda 8 cihaza kadar bağlanabilen kulaklık özellikle zoom toplantıları için ideal bir ürün.

Fiyatı indirimde 737 TL.

Jabra Talk 25SE Bluetooth Kulaklık

'Kulaklığı telefon görüşmelerim ve zoom toplantıların için satın aldım. Amazon hızlı teslimat ile farkını konuşturdu. Kulağa tam oturmadığı için müzik dinlerken ya da bir video, film izlerken kulak içi kulaklıklar gibi çok yüksek ses beklemeyin. Yetersiz de değil tabii ki. Ancak görüşmelerde karşıya ses gidişi, karşı tarafının ses kalitesini çekmesi gayet güzel, anlaşılır ve net. Kısık sesle konuştuğumda bile karşı tarafa ses net gidiyor. Benim gibi kulak içi kulaklık kullanamayanlar için tutacaklı olması ekstra avantaj.'

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Galaxy Tab A9 ile aynı anda mimari çizimler yapabilir, göz alıcı görseller seçebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. 

Fiyatı 4499 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

'Bu fiyat bandında ki üründen ne beklediğiniz çok önemli. Bu tabletten önce ipadi de sattıktan sonra uzun bir süre kendi cep telefonu mu kullandım çalışırken bir şeyler seyretmek için. Günde 2 defa iphone u şarjı takmak zorunda kalıyordum. Bu tablet beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.

Benim beklentim: şarjı uzun giden, bir şeyler seyrederken ekranı rahatsız etmeyecek kalitede olan, sesi orta kalite de ucuz bir tabletti.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Büyük Led ekranlı akülü süpürgenin kullanışlı aksesuarlar ile beraber geliyor.

Bunlar arasında ev tozu ve evcil hayvan tüyleri için toz akarı fırçası, panjurların ve tavan köşelerindeki örümcek ağlarının tozunu almak için aralık başlığı ve uzun pipet ve çoğu mobilyaya ve arabadaki saklama bölmelerine ulaşmak için uzatma hortumu bulunur. Bu parçalarla evinizin her köşesindeki toz ve kiri zahmetsizce temizleyebilirsiniz

Fiyatı 8100 TL.

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

'GSC 50 modelini yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Hatta anneme, kardeşime de aldım. Hatta yatak başlığı satışa çıktı hemen onu da aldım. Her açıdan memnun kaldım.

Müşteri hizmetleri ile her konuda çok rahatlıkla ve hızlıca iletişim kurabiliyorum. Bu yönleri takdire şayandır. Herhangi bir sorununuzda çözüm odaklı bir yaklaşımları var.

Yurtdışından ürün alınca garanti nasıl olacak diye merak edenler olacaktır. Firma bu konuda müşterinin daima yanındadır. Greenote bu konuda aşmış durumda ve kendilerine ulaşanları mağdur etmiyor.'

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Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Güvenlik Kamerası

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Güvenlik Kamerası

Uygun fiyata alabileceğiniz harika bir güvenlik kamerası.

Özellikle çocuğu ve evcil dostu olanlar için harika.

Fiyatı 949 TL.

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Güvenlik Kamerası

'Çekim kalitesi gayet güzel çok başarılı. Hafıza kartı olmasa da cihazdan kayıt ve fotoğraf alabiliyorsunuz. Alın her yerde kullanın. Ben evcil hayvanım için aldım iyi ki almışım özlediğimde açıp açıp izliyorum.'

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Next Start 4K Media Player

Next Start 4K Media Player

Cihazın hızı harika. Uygulamaları hiç beklemeden açıyor, takır takır çalışıyor. Kumandadan sesli komut verebilme olayı da iyi çalışıyor. Hava durumunu öğrenmek, internette bir şeyler aratmak için konuşmak yeterli.

Fiyatı 1399 TL.

Next Start 4K Media Player

'Ürünü almadan önce hem xiaomi ile hem de next box ile karşılaştırdım. Xiaomi Stick ile aynı işlemci var, xiaomi box ise bundan çok az daha iyi bir işlemciye sahip.

Evimde Xiaomi box var, bunu da 1 hafta kadar kullandım. Arasında hiçbir performans farkı yok. Hem ıptv hem de tarayıcı kolaylıkla da kuruluyor. Hem xiaomi box hem de bu cihaz elinizdeki telefonlar kadar hızlı değil, mutlaka gecikmeler, kasmalar oluyor.

Bu ürünün box versiyonu da bununla aynı işlemciye sahip. Sadece Xiaomi box dediğim gibi kağıt üstünde minicik bir performans üstünlüğüne sahip.

Bunun kumandası xiaomi cihazlarından daha kullanışlı ve rengi beyaz, çok tatlı ve şık bir kumandası var. TV kumandanızın yerine de geçiyor, sadece bu güzel beyaz kumanda ile kullanabiliyorsunuz.'

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Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Küçük boyutu ile çok kullanışlı olan hızlı şarj aleti.

Fiyatı 250 TL.

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

'Ürünü s24 fe için aldım. Hemen hemen 1 saat - 1 saat 10 dakika arasında şarjı tamamen dolduruyor. S24 fe ekranda süper hızlı şarj ibaresi aktif oluyor. S24 fe kutusundan çıkan kablo ile gayet iyi bir performans aldım.

Ayrıca diğer önemli bir avantajı ise ürünün, ürün çok küçük olduğundan çoklu prizlere taktığınızda diğer fişlerin çoklu prize takılmasına engel olmuyor.'

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JBL Go Essential Bluetooth Hoparlör

JBL Go Essential Bluetooth Hoparlör

JBL Go Essential IPX7 su geçirmezdir, böylece hoparlörünüzü her yere yanınızda götürebilirsiniz

Fiyatı 1178 TL.

JBL Go Essential Bluetooth Hoparlör

'Kendi fiyat aralığında gerçekten alınacak en iyi ürünlerden biri. Ses kalitesi ve yüksekliği gerçekten iyi, ayrıca volume ayarında herhangi bir bozulma yaşamıyorsunuz. Başlangıç sınıfına göre gayet yeterli.'

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Xiaomi Redmi Buds 4 Active Gelişmiş Bluetooth Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 4 Active Gelişmiş Bluetooth Kulaklık

Uygun fiyatlı, kaliteli, kulağı rahatsız etmeyen bir kulaklık.

Fiyatı 559 TL.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active Gelişmiş Bluetooth Kulaklık

'TWS kulaklığı daha konforlu PC deneyimi için aldım. Kablodan kurtuldum. Yaklaşık 4 saat kesintisiz kullanabiliyorum. Sadece sesler biraz tiz. Kulağa oturuşu ve hafifliği harika.

Yüksek ses kalitesi beklemiyorsanız tavsiye ederim.'

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Apple AirTag

Apple AirTag

Bul uygulamasıyla arkadaşlarınızın ve aygıtlarınızın yanı sıra eşyalarınızın da nerede olduğunu görebilirsiniz.

Fiyatı 1049 TL.

Apple AirTag

'Hızlı ve sorunsuz elime ulaştı. Ürünün kendisi zaten bilindik, kaliteli bir Apple ürünü. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim.'

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Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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