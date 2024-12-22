Greenote Akülü Süpürgeden Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Cihazın hızı harika. Uygulamaları hiç beklemeden açıyor, takır takır çalışıyor. Kumandadan sesli komut verebilme olayı da iyi çalışıyor. Hava durumunu öğrenmek, internette bir şeyler aratmak için konuşmak yeterli.

Fiyatı 1399 TL.

Next Start 4K Media Player

'Ürünü almadan önce hem xiaomi ile hem de next box ile karşılaştırdım. Xiaomi Stick ile aynı işlemci var, xiaomi box ise bundan çok az daha iyi bir işlemciye sahip.

Evimde Xiaomi box var, bunu da 1 hafta kadar kullandım. Arasında hiçbir performans farkı yok. Hem ıptv hem de tarayıcı kolaylıkla da kuruluyor. Hem xiaomi box hem de bu cihaz elinizdeki telefonlar kadar hızlı değil, mutlaka gecikmeler, kasmalar oluyor.

Bu ürünün box versiyonu da bununla aynı işlemciye sahip. Sadece Xiaomi box dediğim gibi kağıt üstünde minicik bir performans üstünlüğüne sahip.

Bunun kumandası xiaomi cihazlarından daha kullanışlı ve rengi beyaz, çok tatlı ve şık bir kumandası var. TV kumandanızın yerine de geçiyor, sadece bu güzel beyaz kumanda ile kullanabiliyorsunuz.'