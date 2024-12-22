Greenote Akülü Süpürgeden Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Greenote Akülü Süpürgeden Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Zoom toplantıları için ideal bluetooth kulaklıktan dikey süpürgeye. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 20.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat
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