BİM'e Kumtel Cam Ankastre Seti Geliyor! 27 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Kumtel Cam Ankastre Seti Geliyor! 27 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
27 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL!
Paşabahçe Iconic Kase 39 TL!
Büyük Boy Valiz 799 TL
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