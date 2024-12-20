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BİM'e Kumtel Cam Ankastre Seti Geliyor! 27 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Kumtel Cam Ankastre Seti Geliyor! 27 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 10:38

27 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 42,50 TL

  • Emaye Közmatik 99 TL

  • Emaye Tepsi 109 TL

  • Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

  • Süzgeçli Maşa 65 TL

  • Mutfak Gereçleri 52,50 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 39 TL

  • Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri 79 TL

  • Hasır Kulplu Dekoratif Sepet 169 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 89 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL

  • Çift Fonksiyonlu Yağdanlık 129 TL

  • Kadın Ayakkabı Kutusu 45 TL

  • Erkek Ayakkabı Kutusu 55 TL

  • Mop Yedek Paspas Ucu 34 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL!

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.150 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

  • Dijitsu 65' Ultra HD Google Tv 17.490 TL

  • Portatif Vestiyer 1.299 TL

  • Oda Nemlendirici 159 TL

  • Gaz Lambası 249 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.590 TL

Paşabahçe Iconic Kase 39 TL!

Paşabahçe Iconic Kase 39 TL!

  • Paşabahçe Sürahi 129 TL

  • Paşabahçe Borcam Kek Kalıbı 129 TL

  • Tuzluk Biberlik 39 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Büyük Boy Valiz 799 TL

Büyük Boy Valiz 799 TL

  • Casilli Termal Tayt 159 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 199 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Altı 159 TL

  • Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Çocuk Peluş Kulaklık 79 TL

  • Mutfak Havlusu 59 TL

  • Kadın Terlik 89 TL

  • Saç Kurutma Beresi 69 TL

  • Saç Havlusu 39 TL

  • Şemsiye 149 TL

  • Banyo Paspas Seti 279 TL

  • Büyük Boy Valiz 799 TL

  • Orta Boy PP Valiz 699 TL

  • Küçük Boy PP Valiz 599 TL

  • Dikiş Kutusu 119 TL

  • Softy Tv Battaniye 389 TL

  • Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 20 cm 36,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 13 cm 26,50 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 129 TL

İndirimli oyuncaklar da aşağıda...

İndirimli oyuncaklar da aşağıda...

İndirimde olan Lego modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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