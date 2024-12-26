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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 11:02

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Peluş Kedi Yatağı

Peluş Kedi Yatağı

Peluş bu yatağa kedileriniz bayılacak. Kediler bir şeylerin içine girip uyumayı çok seviyor. Bu yatak tam onların seveceği tarzda. Rahat yatağın temizlemesi oldukça kolay.

715 TL olan yatağın farklı şekillisi Temu'da 1.049 TL.

Peluş Kedi Yatağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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RESVUGA Mantar Tabak

RESVUGA Mantar Tabak

Mantar şekilli tabak çok güzel. Eğlenceli bu tabakla yaptığınız sunumlara herkes bayılacak. Üzeri puantiyeli tabak uzun model. Tatlı, meze ya da salata için kullanabileceğiniz tabak güzel bir hediye de olabilir.

549 TL olan tabağın ahşap olanı Temu'da 596 TL.

RESVUGA Mantar Tabak

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Yılmazel Kedi Kabı

Yılmazel Kedi Kabı

Standıyla birlikte gelen kap ahşap. Seramik kaselerden biri mama, diğeri su için kullanılabilir. Kedinizin rahatça yemek yiyip su içebileceği kabın farklı renkleri de var. Temizlenmesi kolay kabın yükseltilmiş tasarımı kedilerin rahat etmesini sağlıyor.

551 TL olan kabın benzeri Temu'da 734 TL.

Yılmazel Kedi Kabı

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Bitki Saksısı

Bitki Saksısı

Bitkilerinizi ekmek için kullanabileceğiniz saksı çok güzel. Üzerinde gülen yüz olan saksıya herkes bayılacak. Sevdiğiniz birine hediye olarak alabileceğiniz saksı evinizin dekoruna katkı sağlayacak bir parça.

526 TL olan saksının benzeri Temu'da 738 TL.

Bitki Saksısı

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Mini Makyaj Çantası

Mini Makyaj Çantası

Gün içinde makyajınızı tazelemek istediğinizde ihtiyacınız olacak çantanın aynası var. Küçük olduğu için çantanıza atıp istediğiniz yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Rujunuzu koyup yanınızda taşıyacağınız çanta sayesinde istediğiniz her an rujunuzu tazeleyebileceksiniz.

367 TL olan çanta Temu'da 396 TL.

Mini Makyaj Çantası

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Payatasarım Beton Ofis Seti Kalemlik

Payatasarım Beton Ofis Seti Kalemlik

Masaüstü için ideal kalemliklerden biri olan bu kalemlik kaktüs şeklinde. Kaktüsleri seviyorsanız bu kalemliği alın deriz. Yeşil rengiyle içinizi açacak kalemlik ile kalemleriniz artık çok daha derli toplu!

349 TL olan kalemliğin köpek şekillisi Temu'da 390 TL.

Payatasarım Beton Ofis Seti Kalemlik

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

BROADREAM Tote Çanta

BROADREAM Tote Çanta

Kanvas çanta son zamanlarda çok moda. Bu geniş çanta saplı model. Omuzda taşınan çanta geniş olduğu için birçok eşyanızı alıyor. Okulda, işte ya da dışarı çıkarken kullanacağınız çantanın modeli de çok hoş.

366 TL olan çanta Temu'da 401 TL.

BROADREAM Tote Çanta

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İLİVA Lüks Desenli Emaye Midi Tencere

İLİVA Lüks Desenli Emaye Midi Tencere

Midi boy tencere emaye. 16 cm'lik tencereyi evde çok kullanacağınız kesin. Yumurta pişirme ya da sos yapma için kullanabileceğiniz tencerenin desenleri de çok güzel.

%5 indirime giren tencere 549 TL, Temu'da ise 572 TL.

İLİVA Lüks Desenli Emaye Midi Tencere

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MUGSY Emaye Kupa

MUGSY Emaye Kupa

Üzerinde yazılar olan kupa 330 ml. Kampa gidiyorsanız bu kupayı alabilirsiniz. Retro tasarımıyla çok beğenilen kupa emaye. Kamp yapmayı seviyorsanız kendinize, kamp yapmayı seven bir arkadaşınız varsa ona alabileceğiniz kupa çok şık!

Hızlı ve sağlam bir şekilde teslim edildi. Kaliteli ve şık bir görünümü var, oldukça uzun süre de sıcak tutuyor. İçimi de sorunsuz. Satıcıya teşekkürler.

197 TL olan kupa Temu'da 238 TL.

MUGSY Emaye Kupa

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TİNEKE Başparmak Kablo Tutucu

TİNEKE Başparmak Kablo Tutucu

Farklı renkli gelen kablo tutucu baş parmak şeklinde. 10 tane gelen tutucular sayesinde kablolarınız eğilip bükülmüyor. Kabloların yerlerde sürünmesinden rahatsızsanız bu kablo tutucular tam sizlik. İstediğiniz yere yapıştırabileceğiniz tutucuları diş fırçası, anahtarlık için de kullanmanız mümkün.

%10 indirime giren kablo tutucular 62 TL, Temu'da aşçı şeklinde bir tanesi 96 TL.

TİNEKE Başparmak Kablo Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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