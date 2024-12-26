Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Masaüstü için ideal kalemliklerden biri olan bu kalemlik kaktüs şeklinde. Kaktüsleri seviyorsanız bu kalemliği alın deriz. Yeşil rengiyle içinizi açacak kalemlik ile kalemleriniz artık çok daha derli toplu!

349 TL olan kalemliğin köpek şekillisi Temu'da 390 TL.

Payatasarım Beton Ofis Seti Kalemlik

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