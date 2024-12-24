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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 10:37

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kitchen Trend Metal Tepsi

Kitchen Trend Metal Tepsi

Yuvarlak tepsi kırmızı rengiyle çok güzel duruyor. 45 cm olan tepsiyi evde kullanabilirsiniz. Sunum tepsisi olarak da kullanılabilen tepsi kahvaltı sunumluğu için ideal. Kulpları sayesinde rahatça taşınabilen tepsi her eve lazım.

349 TL olan tepsi Temu'da 620 TL.

Kitchen Trend Metal Tepsi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Hediye Ofisi Led Mum

Hediye Ofisi Led Mum

Titreyen mumlar çok güzel. Gerçek mum yerine LED mumlar almak istiyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Erimiş görünümü olan mumlar evinize şıklık katacak. Sevdiğiniz birine hediye edebileceğiniz mumlar 3 tane geliyor.

Uzaktan gören herkes bu mumları gerçek sandı. Ürünün malzeme kalitesi vs gerçekten çok basit. Ama işlevini yerine getiriyor.

159 TL olan mumlar Temu'da 216 TL.

Hediye Ofisi Led Mum

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Paşabahçe Kitchen Kavanoz

Paşabahçe Kitchen Kavanoz

Kapaklı kavanozu her şey için kullanabilirsiniz. Ama özellikle kurabiyeler için ideal. Cam olduğu için sağlıklı kavanozun içini görmek mümkün. Kapağından tutup açabileceğiniz kavanoz çok kullanışlı.

180 TL olan kavanozun benzeri Temu'da 378 TL

Paşabahçe Kitchen Kavanoz

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Kedi Seramik Kase Seti

Kedi Seramik Kase Seti

Kedisi olanlar için ideal kaplardan olan bu kaplar seramik. Yani oldukça sağlıklı. 2 tane gelen kaplardan birini su, diğerini mama için kullanabilirsiniz. 10 cm'lik bu kaseler çok tatlı.

349 TL olan kaseler Temu'da tanesi 320 TL.

Kedi Seramik Kase Seti

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Techmaster Oto Araç İçi Gözlük Tutucu

Techmaster Oto Araç İçi Gözlük Tutucu

Arabanızda gözlük yeri yoksa bunu alabilirsiniz. Klipsli bu tutacak sayesinde gözlüğünüz arabada ortada kalmıyor. Her araçta olmayan gözlük yeri eksiğini tamamlayan tutucu arabanız için şart. 

Yeni araçta gözlük koyma bölümü olmadığı için böyle bir sipariş verme ihtiyacı hissettim. Güneşlik bölümüne basitçe eklenip çıkartılabiliyor. İçinde süngerimsi kısım var böylece gözlük kenarlarına zarar vermiyor. Alınır.

118 TL olan gözlük tutucu Temu'da 156 TL.

Techmaster Oto Araç İçi Gözlük Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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JOOLA Connect Masa Tenisi Ağı

JOOLA Connect Masa Tenisi Ağı

Masa tenisi oynamayı seviyorsanız bu ağ sayesinde her yerde oynayabiliceksiniz. Uzatılabilir olduğu için her yere uyuyor. Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz ağ sayesinde istediğiniz yerde masa tenisi oynamanız mümkün olacak.

457 TL olan ağ Temu'da 475 TL.

JOOLA Connect Masa Tenisi Ağı

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Kaplan Aplikeli Kısa Tulum

Kaplan Aplikeli Kısa Tulum

Bebeklere çok yakışacak bu tulum kısa boy. Turuncu rengiyle çok şık tulum pamuk kumaştan yapılmış. Üzerinde kaplan resmi olan tulum çocukların da çok hoşuna gidecek. 36 aya kadar bedeni olan tulumun modeli de çok şık.

225 TL olan tulumun benzeri Temu'da 305 TL.

Kaplan Aplikeli Kısa Tulum

AMAZON external

Zerodeko Seramik Tabak

Zerodeko Seramik Tabak

Balık şekilli tabak seramikten yapılmış. Mavi renkli tabaklardan 2 tane geliyor. Meze, sos ya da kuru yemiş servis ederken kullanılabilecek tabaklar çok güzel. Her eve lazım tabaklarla kurduğunuz sofralar çok daha güzel görünecek.

943 TL olan tabakların Temu'da farklı modeli 1.010 TL.

Zerodeko Seramik Tabak

AMAZON external

Çift Taraflı Yazı Tahtası

Çift Taraflı Yazı Tahtası

Çocuğu olanlar için bu yazı tahtası şart diyebiliriz. İster resim yapabileceği ister yazı yazabileceği tahta sadece çocuklar için değil elbette. Cafe ya da restoranlarda da kullanılabilecek yazı tahtası çift taraflı. Bir tarafı yazı tahtası olan ürünün diğer tarafında manyetik beyaz tahta var. 

573 TL olan tahta Temu'da 746 TL.

Çift Taraflı Yazı Tahtası

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Orret Home Borosilikat Cam Kupa

Orret Home Borosilikat Cam Kupa

6'lı set halinde gelen cam kupalar borosilikat. Isıya dayanıklı oldukları için sıcak ya da soğuk içeceklerle kullanabiliyorsunuz. Çay, kahve servisi için kullanabileceğiniz cam kupalar çok şık.

Sıcak tutması ince zarif yapısıyla on numara

172 TL olan cam kupa Temu'da 555 TL.

Orret Home Borosilikat Cam Kupa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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