Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yuvarlak tepsi kırmızı rengiyle çok güzel duruyor. 45 cm olan tepsiyi evde kullanabilirsiniz. Sunum tepsisi olarak da kullanılabilen tepsi kahvaltı sunumluğu için ideal. Kulpları sayesinde rahatça taşınabilen tepsi her eve lazım.

349 TL olan tepsi Temu'da 620 TL.

Kitchen Trend Metal Tepsi

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