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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 11:37

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Busstier Buharda Pişirme Aparatı

Busstier Buharda Pişirme Aparatı

Buharda sebze pişirmek için alabileceğiniz aparat metal. Katlanabilen formu sayesinde saklanması çok kolay. Sağlıklı yiyecekler pişirmek için bu aparat şart diyebiliriz. Buharın her yere ulaşmasını sağlayarak içindekilerin eşit ve hızlı pişmesini sağlıyor.

Sağlam geldi ve gayet güzel bir üründür.

Fırsat ürünü olan aparat %4 indirimde. 133 TL olan aparat Temu'da 179 TL.

Busstier Buharda Pişirme Aparatı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Color&Geometry Banyo Halısı

Color&Geometry Banyo Halısı

Banyonuzda yumuşacık bir halı arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 40x60 cm boyutlarındaki halı banyonuza çok yakışacak. Yıkanabilir olduğu için kullanımı çok kolay.

347 TL olan banyo halısı Temu'da 461 TL.

Color&Geometry Banyo Halısı

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Bino Çok Amaçlı Dolap

Bino Çok Amaçlı Dolap

Çok amaçlı bir organizer arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Mutfakta ya da banyoda kullanabileceğiniz dolap 4 katlı. Eğer yeriniz azsa bu raf size oldukça yer açacak. Suya ve neme dayanıklı dolap kolayca temizlenebiliyor.

649 TL olan dolap Temu'da 1.049 TL.

Bino Çok Amaçlı Dolap

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Bambu Kenarlı Kesme Tahtası

Bambu Kenarlı Kesme Tahtası

Tezgaha uyan bu kesme tahtası bambu. 38x45 cm boyutlarındaki kesme tahtasında sebze ya da meyve kesmek mümkün. Her iki yüzeyi de kesme tahtası olarak kullanılabilen bu ürün mutfağa şıklık da katıyor.

599 TL olan kesme tahtası Temu'da 955 TL.

Bambu Kenarlı Kesme Tahtası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

PAMENET Kahve Kapsül Saklama Sepeti

PAMENET Kahve Kapsül Saklama Sepeti

Kahve fincanı şeklindeki bu sepette kapsül kahvelerinizi depolayabilirsiniz. Siyah renkli sepet sayesinde mutfağınız hem daha toplu oluyor hem de daha şık. Bu sepete kahve dışında şeker, kurabiye, meyve de koymak mümkün.

482 TL olan sepet Temu'da 576 TL.

PAMENET Kahve Kapsül Saklama Sepeti

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Risegun Şeker Kutusu

Risegun Şeker Kutusu

Bu tatlı şeker kutusu mutfağınıza renk katacak. Noel figürleri olan kutu güzel bir saklama kutusu. İçine şeker ya da kurabiye koyup saklayabileceğiniz kutuya çocuklar özellikle bayılıyor.

181 TL olan kutunun benzeri Temu'da 194 TL.

Risegun Şeker Kutusu

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Deconox Bambu Peynir Sunum Tabağı

Deconox Bambu Peynir Sunum Tabağı

Misafirlerinize peynir sunumu yaparken kullanabileceğiniz bu tabak 4 parçadan oluşuyor. Güzel bir sunum yapmak için bu tabak şart. Lezzetli atıştırmalıklarınızı şık bir şekilde sunmak için bu tabağı alabilirsiniz.

Göründüğünden daha küçük gibi ama yine de çok güzel kaliteli. Bıçak çatal parçaları da mıknatıs ile sabitleniyor düşmesini engelliyor güzel bir düşünce görselde olmamasına rağmen.

369 TL olan sunum tabağı Temu'da 869 TL.

Deconox Bambu Peynir Sunum Tabağı

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ZCSXK Kesici Depolama Rafı

ZCSXK Kesici Depolama Rafı

Bıçaklarınızı ve makasları depolamak için kullanabileceğiniz organizeri tezgaha koyabilirsiniz. 3 bölmesi sayesinde bıçakları, makasları ve başka gereçleri ayrı ayrı koyabiliyorsunuz. 

989 TL olan organizer Temu'da 1.014 TL.

ZCSXK Kesici Depolama Rafı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Asudaro Sevimli Panda

Asudaro Sevimli Panda

Pelüş bu oyuncak çocuklardan yetişkinlere herkesin sevebileceği bir oyuncak. Yumuşak pelüş tam hediye etmelik. Uyurken sarılabileceğiniz panda 20 cm. Kaliteli pandayı yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

328 TL olan panda Temu'da 358 TL.

Asudaro Sevimli Panda

AMAZON external

Welcomein Doğal Ahşap Ekmeklik

Welcomein Doğal Ahşap Ekmeklik

Özel tasarım bu ekmeklik sayesinde hem ekmekleriniz kurumuyor hem de şık bir şekilde ekmekleri saklamış oluyorsunuz. Doğal ahşap olduğu için sağlıklı. Vintage model bu sepeti her şeyde kullanmanız mümkün.

2 ekmek alıyor. Şık tasarım ve işini yapıyor.

349 TL olan ekmeklik Temu'da 456 TL.

Welcomein Doğal Ahşap Ekmeklik Sepeti

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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