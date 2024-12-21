Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Buharda sebze pişirmek için alabileceğiniz aparat metal. Katlanabilen formu sayesinde saklanması çok kolay. Sağlıklı yiyecekler pişirmek için bu aparat şart diyebiliriz. Buharın her yere ulaşmasını sağlayarak içindekilerin eşit ve hızlı pişmesini sağlıyor.

Sağlam geldi ve gayet güzel bir üründür.

Fırsat ürünü olan aparat %4 indirimde. 133 TL olan aparat Temu'da 179 TL.

Busstier Buharda Pişirme Aparatı

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