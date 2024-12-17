Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bebeğinizin ilk adımlarına yardım edecek bu araba 9 ay ve üzeri bebekler için uygun. Üzerinde çocukların çok hoşuna gidebilecek oyuncaklar olan araba ile bebeğiniz hem yürümeyi öğrenecek hem de motor becerilerini geliştirecek.

Tam bir fiyat performans ürünü. Kızıma pembe renklisini aldık; ön taraftaki oyuncak ve müzikli kısmıyla çok eğleniyoruz. 11 aylık, yürüme kısmına ne kadar sürede adapte olur bilemiyoruz ama kesinlikle tavsiye edebilirim. Prime ile hızlı ve ücretsiz teslimat kısmında güvenli şekilde size ulaşacaktır…

806 TL olan araba Temu'da 989 TL.

Pilsan Happy İlk Adım Arabası