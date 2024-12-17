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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 09:55

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Elektrikli Isıtma Şalı

Elektrikli Isıtma Şalı

Boynunuzu sıcacık yapacak ısıtma şalının 3 seviye ısı ayarı var. Boynunuzda ağrı varsa işe yarayacak şalı evde, ofiste ya da okulda kullanabilirsiniz. Cilt dostu olan şal yumuşacık.

235 TL olan ürünün benzeri Temu'da 860 TL.

Elektrikli Isıtma Şalı

AMAZON external

Raxove Dolap Güvenlik Kilidi

Raxove Dolap Güvenlik Kilidi

Evde yeni yürümeye başlayan bir çocuğunuz varsa bu kilitler size şart. Çocuklarınızın çekmece ve dolapları karıştırmasını engelleyecek kilitleri alıp her dolaba takabilirsiniz.

54 TL olan kilitler Temu'da 117 TL.

Raxove Dolap Güvenlik Kilidi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Pilsan Happy İlk Adım Arabası

Pilsan Happy İlk Adım Arabası

Bebeğinizin ilk adımlarına yardım edecek bu araba 9 ay ve üzeri bebekler için uygun. Üzerinde çocukların çok hoşuna gidebilecek oyuncaklar olan araba ile bebeğiniz hem yürümeyi öğrenecek hem de motor becerilerini geliştirecek.

Tam bir fiyat performans ürünü. Kızıma pembe renklisini aldık; ön taraftaki oyuncak ve müzikli kısmıyla çok eğleniyoruz. 11 aylık, yürüme kısmına ne kadar sürede adapte olur bilemiyoruz ama kesinlikle tavsiye edebilirim. Prime ile hızlı ve ücretsiz teslimat kısmında güvenli şekilde size ulaşacaktır…

806 TL olan araba Temu'da 989 TL.

Pilsan Happy İlk Adım Arabası

AMAZON external

Solingen Tırnak Makası

Solingen Tırnak Makası

Tırnaklarınızı kesmek için ihtiyacınız olan bu makas herkese lazım. Tırnaklarınızı kestikten sonra törpü için de yeri olan tırnak makası ile tırnaklarınız tam istediğiniz gibi olacak. Asma ipi de olan makası kullanmak çok kolay.

Ufaktan hallice orta bir boyutu var güzel kesiyor.

115 TL olan tırnak makasının benzeri Temu'da 201 TL.

Solingen Tırnak Makası

AMAZON external

Kumaş Makası

Kumaş Makası

Evde kesmek için ihtiyacınız olacak makasa özellikle kumaş keserken ihtiyaç duyuluyor. Dikiş işlerine meraklıysanız o zaman bu makas size şart. Tutma yerleri gayet rahat makas her eve lazım.

99 TL olan kumaş makası Temu'da 119 TL.

Kumaş Makası

AMAZON external
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Thomas&Friends ve Arkadaşları Treni

Thomas&Friends ve Arkadaşları Treni

Trenleri seven bir çocuğunuz varsa bunu ona hediye olarak alabilirsiniz. Her çocuğun severek oynayacağı bu trenin renk değiştirme özelliği var. Bu çizgi filmi seven bir çocuğunuz varsa bu hediye onu çok mutlu edecek.

307 TL olan trene benzer bir tren Temu'da 389 TL.

Thomas&Friends ve Arkadaşları Treni

AMAZON external

OnePine Bölünmüş Tabak

OnePine Bölünmüş Tabak

Aynı tabakta yemeğinizi görmek istiyorsanız bu bölünmüş tabak tam sizlik. 3 ayrı bölmesi olan tabak porselen. Yüksek kaliteli porselenden üretilen tabak hem şık hem kaliteli.

727 TL olan tabağın benzeri Temu'da 736 TL.

OnePine Bölünmüş Tabak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Bluefox İç Mekan Dijital Oda Termometresi

Bluefox İç Mekan Dijital Oda Termometresi

Her eve lazım bu termometre iç mekandaki sıcaklıkları ölçüyor. Sıcaklık dışında nemi de ölçen termometre ile evde hava nasıl anlayabileceksiniz. Büyük ekranı sayesinde değerleri kolayca okuyabiliyorsunuz. Bu termometre çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.

Ekranı büyük ve doğru ölçüm yapıyor. İçinden pil çıkmıyor, ayrıca pil siparişi vermeniz gerekiyor.

%6 indirimde olan termometre 126 TL, Temu'da ise 289 TL.

Bluefox İç Mekan Dijital Oda Termometresi

AMAZON external

iBorn Kuş Besleyici Yem İstasyonu

iBorn Kuş Besleyici Yem İstasyonu

Dışarıdaki kuşları beslemek için bu yemlik ideal. İçine kuşlar için mama koyup asabileceğiniz yemlik sayesinde kuşlar artık aç kalmıyor. İki yem yeri sayesinde birden fazla kuş aynı anda beslenebiliyor.

162 TL olan yemliğin yuvarlağı Temu'da 270 TL.

iBorn Kuş Besleyici Yem İstasyonu

AMAZON external

YQBFTC Kahve Makinesi Matı

YQBFTC Kahve Makinesi Matı

Kahve makinenizin olduğu yere koyabileceğiniz bu mat sayesinde etraf kirlenmiyor. Süper emici bu mat hızlı kuruyabiliyor. 40x50 cm boyutlarındaki mat sayesinde kahve köşeniz artık çok daha temiz.

Çok begendim.Tam istediğim gibi.Şık duruyor.Kullanışlı.Aşırı işimi gördü.Bayıldım gerçekten.Tavsiye ederim 👍

453 TL olan mat Temu'da 582 TL.

YQBFTC Kahve Makinesi Matı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

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mulan
mulan
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