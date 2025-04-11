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Eski Sevgilisi Çakal’dan Berk Çetin Tarafından Darp Edilen Danla Bilic’e Anlamlı Destek!

Eski Sevgilisi Çakal’dan Berk Çetin Tarafından Darp Edilen Danla Bilic’e Anlamlı Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.04.2025 - 00:47

Danla Bilic geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini söylemiş ve hukuki sürece güvendiğini dile getirmişti. Yaşananların ardından sosyal medyadan büyük destekler gören Danla Bilic gözlerin yakın çevresine dönmesine neden olmuştu. Danla Bilic'in eski sevgilisi Çakal yaptığı paylaşımla Bilic'e destek verdi.

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Makyaj videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla günümüzün popüler influencerlarından biri haline gelen Danla Bilic son dönemde gündeme talihsiz bir olayla gelidi.

Makyaj videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla günümüzün popüler influencerlarından biri haline gelen Danla Bilic son dönemde gündeme talihsiz bir olayla gelidi.

Geçtiğimiz ay, binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin'le ayrılığının ardından taciz edildiği ve uzaklaştırma kararı çıkarttığı söylenen Danla Bilic yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Ocak ayında ilişkisini bitirdiği Berk Çetin tarafından darp edildiğini ve son aylara yaşadıklarını anlatan Danla Bilic'in o paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Detaylardan bahsettik:

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla dikkat çeken Berk Çetin'in ardından Danla Bilic yüzünün son halini paylaşmıştı.

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla dikkat çeken Berk Çetin'in ardından Danla Bilic yüzünün son halini paylaşmıştı.

Yüzünü paylaşan Danla Bilic desteklere teşekkür etmesiyle birlikte geçtiğimiz saatlerde muhabirlere ilk kez konuşmuş ve 3 aydır şikayetçi olduğundan bahsetmişti.

O açıklamanın detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bilic'e sosyal medyadan yapılan destekler büyürken bir destek de eski sevgilisi rapçi Çakal'dan geldi.

Bilic'e sosyal medyadan yapılan destekler büyürken bir destek de eski sevgilisi rapçi Çakal'dan geldi.

Çakal paylaşımında 'Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığını sahiplenir. Ve cezasız kalan her tehdit, yeni bir kadının hayatına mezar kazmaya başlar.' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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