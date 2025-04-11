Eski Sevgilisi Çakal’dan Berk Çetin Tarafından Darp Edilen Danla Bilic’e Anlamlı Destek!

Çakal paylaşımında 'Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığını sahiplenir. Ve cezasız kalan her tehdit, yeni bir kadının hayatına mezar kazmaya başlar.' ifadelerini kullandı.