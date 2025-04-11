Eski Sevgilisi Çakal’dan Berk Çetin Tarafından Darp Edilen Danla Bilic’e Anlamlı Destek!
Danla Bilic geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini söylemiş ve hukuki sürece güvendiğini dile getirmişti. Yaşananların ardından sosyal medyadan büyük destekler gören Danla Bilic gözlerin yakın çevresine dönmesine neden olmuştu. Danla Bilic'in eski sevgilisi Çakal yaptığı paylaşımla Bilic'e destek verdi.
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Makyaj videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla günümüzün popüler influencerlarından biri haline gelen Danla Bilic son dönemde gündeme talihsiz bir olayla gelidi.
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Sosyal medyadaki açıklamalarıyla dikkat çeken Berk Çetin'in ardından Danla Bilic yüzünün son halini paylaşmıştı.
Bilic'e sosyal medyadan yapılan destekler büyürken bir destek de eski sevgilisi rapçi Çakal'dan geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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