Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi: 7.6 Cm Genişliğindeki Ağzıyla "Dünyanın En Büyük Ağızlı Kadını"

'Çocukken eğlence olsun diye büyük nesneleri ağzıma sokardım çünkü, biliyorsunuz, kardeşleriniz olduğunda, gösteriş yapmak için ağzınıza bir şeyler sokarsınız.'

'Çenemi kulak kanalımda hissedebiliyorum. Çoğu insanın yapmadığı bir şey bu.'