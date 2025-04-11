Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi: 7.6 Cm Genişliğindeki Ağzıyla "Dünyanın En Büyük Ağızlı Kadını"
Amerikalı Marie Pearl Zellmer Robinson, 7.62 cm genişliğindeki ağzıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Tam 10 etli burgeri ağzına sığdırabilen Robinson, 'Dünyanın En Büyük Ağız Açıklığına Sahip Kadın' olarak tarihe geçti. Daha önce bu unvan, 6.5 cm'lik ağzı ile Samantha Ramsdell’e aitti. Robinson, yıllarca farkında olmadığı bu özelliğini keşfettikten sonra, kendi rekorunu kırmak için harekete geçti.
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Amerikalı Marie Pearl Zellmer Robinson, devasa ağzıyla dünya rekoru kırarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.
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Bu rekor, 2021'de 6.5 cm ağız açıklığıyla elinde bulunduran Samantha Ramsdell'in rekorunu geride bırakmış oldu.
"İnsanlar 'ampulleri ağzınıza sokmayın, sıkışır' dediğinde her zaman kafam karışırdı. Ama hiç ağzımda sıkışmadı."
"Çenemi açtığımda, çoğu insanın sahip olduğu tendonlara ve kaslara çarpmıyor. Bu yüzden daha geniş açabiliyorum, çünkü çene pozisyonum farklı."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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