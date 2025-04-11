Tereyağının Neden Sarı Olduğunu Biliyor muydunuz?
Her sabah kahvaltı tabağınıza sürülen, gözünüzü ve midenizi aynı anda doyuran o tereyağının sarılığının kaynağını hiç merak ettiniz mi? Süt beyaz, yoğurt beyaz, peynirler çoğunlukla beyaz… Ama tereyağı? İşin arkasında sandığınızdan çok daha ilginç bir hikaye var.
Gelin, nedenine beraber bakalım...
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Kahvaltı sofralarının yıldızı, mis gibi kokusuyla yemekleri taçlandıran tereyağı… Peki neden sarı olduğunu hiç düşündünüz mü? Aynı sütten yapılan beyaz peynir bembeyazken, tereyağı nasıl bu kadar canlı bir sarıya sahip oluyor?
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lkbahar ve yaz aylarında taze otla beslenen ineklerden elde edilen süt, daha fazla beta-karoten içerdiği için o dönemlerde yapılan tereyağları daha canlı, daha sarı olur.
"E margarin de sarı ama" diyebilirsiniz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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