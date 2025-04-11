Tereyağının Neden Sarı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Aslında işin sırrı ineklerin ne yediğinde gizli.

İnekler otla beslendiğinde, yedikleri yeşilliklerden beta-karoten adlı doğal bir pigmenti alırlar. Bu pigment, havuç gibi turuncu sebzelerde de bulunan bir A vitamini öncüsüdür. Süt yağına karışan beta-karoten ise tereyağın o kendine has sarı tonunu verir.

Yani aslında tereyağın rengi, ineğin yediği yeme göre değişebilir.