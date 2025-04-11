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Tereyağının Neden Sarı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Tereyağının Neden Sarı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 22:51

Her sabah kahvaltı tabağınıza sürülen, gözünüzü ve midenizi aynı anda doyuran o tereyağının sarılığının kaynağını hiç merak ettiniz mi? Süt beyaz, yoğurt beyaz, peynirler çoğunlukla beyaz… Ama tereyağı? İşin arkasında sandığınızdan çok daha ilginç bir hikaye var.

Gelin, nedenine beraber bakalım...

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Kahvaltı sofralarının yıldızı, mis gibi kokusuyla yemekleri taçlandıran tereyağı… Peki neden sarı olduğunu hiç düşündünüz mü? Aynı sütten yapılan beyaz peynir bembeyazken, tereyağı nasıl bu kadar canlı bir sarıya sahip oluyor?

Kahvaltı sofralarının yıldızı, mis gibi kokusuyla yemekleri taçlandıran tereyağı… Peki neden sarı olduğunu hiç düşündünüz mü? Aynı sütten yapılan beyaz peynir bembeyazken, tereyağı nasıl bu kadar canlı bir sarıya sahip oluyor?

Aslında işin sırrı ineklerin ne yediğinde gizli.

İnekler otla beslendiğinde, yedikleri yeşilliklerden beta-karoten adlı doğal bir pigmenti alırlar. Bu pigment, havuç gibi turuncu sebzelerde de bulunan bir A vitamini öncüsüdür. Süt yağına karışan beta-karoten ise tereyağın o kendine has sarı tonunu verir.

Yani aslında tereyağın rengi, ineğin yediği yeme göre değişebilir.

lkbahar ve yaz aylarında taze otla beslenen ineklerden elde edilen süt, daha fazla beta-karoten içerdiği için o dönemlerde yapılan tereyağları daha canlı, daha sarı olur.

lkbahar ve yaz aylarında taze otla beslenen ineklerden elde edilen süt, daha fazla beta-karoten içerdiği için o dönemlerde yapılan tereyağları daha canlı, daha sarı olur.

Kışın ise hayvanlar genellikle kuru yemle beslendiğinden, tereyağının rengi daha açık ya da neredeyse beyaza yakın olabilir.

"E margarin de sarı ama" diyebilirsiniz.

"E margarin de sarı ama" diyebilirsiniz.

Margarin bitkisel yağlardan elde edilir ve genelde doğal sarı renge sahip değildir. Bu yüzden üretim sırasında sarı görünmesi için renklendirici eklenir. Yani gördüğünüz margarin rengi kendisinden değil, sonradan eklenmiştir.

Tereyağ ise herhangi bir renklendiriciye ihtiyaç duymaz; doğrudan doğanın işiyle sarıdır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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