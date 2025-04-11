Bir Kuruş Para Harcamadan Mekan Mekan Gezdiğini İddia Eden İçerik Üreticisi Sosyal Medyanın Gündeminde

İsminden anlayacağınız üzere, hiçbir şekilde para harcamadan farklı yerler geziyor, mekanlar görüyor hatta yurt dışına bile çıkıyor. Tabii kendi iddiası bu.

Videolarını izleyenler ise imrenmekten kendini alamıyor desek abartmayız. Çünkü günümüz ekonomisinde bazı şeylere ulaşmak gerçek anlamda zor.