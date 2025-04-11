Bir Kuruş Para Harcamadan Mekan Mekan Gezdiğini İddia Eden İçerik Üreticisi Sosyal Medyanın Gündeminde
Günümüz ekonomisinde bırakın yurt dışına çıkmayı, herhangi bir yere giderken bile iki kere düşünüyoruz. Fakat geçtiğimiz günlerde bir video içerik üreticisi, hiç para harcamadan ülke ülke gezip, mekan mekan dolaştığını dile getirdi. Belki gerçek, belki montaj bilinmez ama birçok kişi bu videoları eleştirdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan kadına yorum yağdı.
Gelin, hesaba hep birlikte bakalım...
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@bedavayasiyorm kullanıcı adına sahip bir Instagram hesabı, paylaştığı gönderilerilerle belirli aralıklarla gündem oluyor.
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Hatta bir videosunda arkadaşının Cristiano Ronaldo ile flörtleştiğini iddia ederek, Dubai’den Suudi Arabistan’a gidip Ronaldo’nun antrenmanını izlediği anları sosyal medyada paylaştı.
Gelin, o kullanıcının bir videosunu daha izleyelim.
İşte sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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