9-5 Çalışma Hayatından Sıkılıp Karavanda Yaşamaya Karar Veren Kadından İlginç Açıklamalar
9-5 çalışma hayatının rutini ve monotonluk… Birçok kişi için kaçınılmaz olan bu döngü, Jess Hill için özgürlüğe giden yolun başlangıcı oldu. Evini satıp, ucuz bir karavanda yaşamaya karar veren Jess, 'geleneksel hayat' anlayışını bir kenara bırakıp, doğa ile iç içe, daha özgür ve hesaplı bir yaşam sürme kararı aldı.
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Sizleri Jess Hill ile tanıştıralım: Kendisi, 125 bin sterlinlik (yaklaşık 6 milyon TL) evini satarak karavanda yaşamaya başladı.
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"Ev kredisi ödemek, saçma geliyor"
Jess, zaten birikim yapmaya başladığı için işini bırakıp hayatını seyahat ederek geçirmeyi planlıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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