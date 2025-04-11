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9-5 Çalışma Hayatından Sıkılıp Karavanda Yaşamaya Karar Veren Kadından İlginç Açıklamalar

9-5 Çalışma Hayatından Sıkılıp Karavanda Yaşamaya Karar Veren Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 20:41 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 20:46

9-5 çalışma hayatının rutini ve monotonluk… Birçok kişi için kaçınılmaz olan bu döngü, Jess Hill için özgürlüğe giden yolun başlangıcı oldu. Evini satıp, ucuz bir karavanda yaşamaya karar veren Jess, 'geleneksel hayat' anlayışını bir kenara bırakıp, doğa ile iç içe, daha özgür ve hesaplı bir yaşam sürme kararı aldı.

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Sizleri Jess Hill ile tanıştıralım: Kendisi, 125 bin sterlinlik (yaklaşık 6 milyon TL) evini satarak karavanda yaşamaya başladı.

Sizleri Jess Hill ile tanıştıralım: Kendisi, 125 bin sterlinlik (yaklaşık 6 milyon TL) evini satarak karavanda yaşamaya başladı.

Jess, erkek arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra, ev kredisi ödemek yerine karavan kiralamanın daha mantıklı olacağı kanaatine vardı.

Jess ayrıca, üç saatlik gidiş-dönüş yolculuğunun günlerini çekilmez hale getirmeye başlamasıyla birlikte kurumsal işine olan ilgisini kaybetmeye başlamıştı. Manchester Evening News'a göre bu, 'geleneksel 9-5 yaşam tarzının' onun için uygun olmadığına karar vermesine neden oldu.

"Ev kredisi ödemek, saçma geliyor"

"Ev kredisi ödemek, saçma geliyor"

Faturalar, ev kredisi derken tüm maaşını sadece barınmaya harcamış. Öyle ki bu durum eninde sonunda canına tak ettirmiş.

“Karavanda yaşarken tek ödeyeceğim şey sigorta, benzin ve yiyecek olacak. Bu, evde yaşamaktan çok daha ucuz olacak.”

“Eğer maddi sıkıntıya düşersem, o ay daha az seyahat ederim çünkü benzin değişken bir masraf.”

'İmkânları en düşük seviyede tutmaya çalışıyorum, böylece ya birikim yapabilirim ya da gelecekte bir yere yerleşirsem kullanabilirim.'

Jess, zaten birikim yapmaya başladığı için işini bırakıp hayatını seyahat ederek geçirmeyi planlıyor.

Jess, zaten birikim yapmaya başladığı için işini bırakıp hayatını seyahat ederek geçirmeyi planlıyor.

Birleşik Krallık’ı gezmek uzun zamandır hayal ettiği bir şeydi ama yoğun iş temposu yüzünden bu fırsatı kaçırdığını dile getiriyor.

'Yürüyüş yapmayı, kano yapmayı ve doğanın içinde yüzmeyi çok seviyorum, ama şehirlerde yaşamak bunu kısıtlıyor' diyor.

“9-5 çalışmak da buna uymuyor. İşten çıkıp, doğaya karışmak için yeterli zamanım olmuyordu.”

“Ofisten eve dönüş için bir buçuk saat harcadığında, aslında keyif aldığın şeyleri yapmak için hiç vaktin kalmıyor.”

“Trene biniyor ve kalabalık, kötü kokan bir ortamda seyahat ediyorsunuz. Oysa ben sadece huzur ve sükûnet istiyorum.”

“Her şeyi basit tutmak ve dışarıda yaşamaktan, dünyayı görmekten keyif almak istiyorum. Karavanımda yaşamak, bana bunu sağlayacak.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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