9-5 Çalışma Hayatından Sıkılıp Karavanda Yaşamaya Karar Veren Kadından İlginç Açıklamalar

Birleşik Krallık’ı gezmek uzun zamandır hayal ettiği bir şeydi ama yoğun iş temposu yüzünden bu fırsatı kaçırdığını dile getiriyor.

'Yürüyüş yapmayı, kano yapmayı ve doğanın içinde yüzmeyi çok seviyorum, ama şehirlerde yaşamak bunu kısıtlıyor' diyor.

“9-5 çalışmak da buna uymuyor. İşten çıkıp, doğaya karışmak için yeterli zamanım olmuyordu.”

“Ofisten eve dönüş için bir buçuk saat harcadığında, aslında keyif aldığın şeyleri yapmak için hiç vaktin kalmıyor.”

“Trene biniyor ve kalabalık, kötü kokan bir ortamda seyahat ediyorsunuz. Oysa ben sadece huzur ve sükûnet istiyorum.”

“Her şeyi basit tutmak ve dışarıda yaşamaktan, dünyayı görmekten keyif almak istiyorum. Karavanımda yaşamak, bana bunu sağlayacak.”