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Uçağı Düşürüyor mu? Uzmanlar Uçuş Modunu Açmamanın Arkasındaki Tehlikeleri Açıkladı

Uçağı Düşürüyor mu? Uzmanlar Uçuş Modunu Açmamanın Arkasındaki Tehlikeleri Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 17:45

Uçak kalkarken telefonunuzu uçak moduna almanız istenir, ama çoğumuz bu uyarıyı biraz kulak arkası ederiz. Peki gerçekten ne kadar önemli? Uçağın sistemlerine zarar verir mi, yoksa sadece bir önlem mi? Havacılık uzmanları, bu basit gibi görünen kuralın aslında düşündüğünüzden çok daha büyük güvenlik riskleri taşıyabileceğini söylüyor.

İşte detaylar...

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Telefonlarımızın hepsinde "uçuş modu" özelliği var.

Telefonlarımızın hepsinde "uçuş modu" özelliği var.

Bir kısmımız bu özelliğin 'hayati' olduğunu düşünürken bir kısım da neden bu kadar önemli olduğunu bilmiyor. Halk arasında da uçak ya uçuş modunun, kalkış esnasında açılmamasının kazaya sebep olacağını bile düşünüyor.

Peki uçak modunu bu kadar önemli kılan ne?

Peki uçak modunu bu kadar önemli kılan ne?

Birçok havayolu şirketi satın alınabilir Wi-Fi hizmeti sunsa da, yolcular hâlâ uçakta hücresel ağı kullanamıyor. Bu da, yolcuların 10 bin metre yükseklikte birilerini arayamayacağı veya sosyal medyada gezinemeyeceği anlamına geliyor tabii Uzmanlar ise şimdi, telefonunuzu uçak modundan çıkarmanın neden riskli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İcelandair’ın uçuş operasyonları başkan yardımcısı Gudmunder Tomas Sigurdsson’a göre, cep telefonları da dahil olmak üzere hücresel ağ kullanan tüm kişisel elektronik cihazlar, uçağın iletişim ve navigasyon sistemlerinde parazit oluşturabilir.

Herhangi bir parazit, 'trafik uyarıları, pist atamaları ya da rotadaki değişiklikler gibi hayati bilgilerin kaçırılmasına yol açabilir. Bu tür iletilerin yanlış anlaşılması çok kısa sürede tehlikeli durumlara neden olabilir' diyor mühendis Bobby Dutton.

Uçuş sırasında cep telefonlarının hücresel ağ kullanmasının yasak olmasının nedeni, uçakların iletişim ve navigasyon sistemlerine parazit yapabilme riskidir.

Pilot Bobby Dutton, havacılıkta sorun oluşmadan önce önlem almanın önemli olduğunu ve bu yasağın güvenliği artırmak için proaktif bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Bir telefon büyük bir sorun yaratmasa da, kabin içinde aynı anda sinyal yayan birçok cihaz daha büyük bir tehlike doğurabilir.

Yolcuların uçakta hücresel hizmet kullanamamasının bir diğer nedeni de, kalkış ve iniş sırasında dikkat dağınıklığını en aza indirmek.

Yolcuların uçakta hücresel hizmet kullanamamasının bir diğer nedeni de, kalkış ve iniş sırasında dikkat dağınıklığını en aza indirmek.

Sigurdsson, kabin ekibinin bu anlarda yolcuların tam dikkatine ihtiyaç duyduğunu ve kişisel cihaz kullanımının acil durumlarda tepkileri geciktirebileceğini belirtiyor. Bir diğer uzman Akerberg de, kabin memurları ve güvenlik uzmanlarının, yolcuların uçuş öncesi güvenlik bilgilendirmelerine ve acil durum prosedürlerine odaklanması gerektiğini vurguladığını ve hücresel ağ kullanımının yasaklanmasının dikkat dağınıklığını azaltarak güvenliği artırdığını ekliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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