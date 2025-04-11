Uçağı Düşürüyor mu? Uzmanlar Uçuş Modunu Açmamanın Arkasındaki Tehlikeleri Açıkladı

Birçok havayolu şirketi satın alınabilir Wi-Fi hizmeti sunsa da, yolcular hâlâ uçakta hücresel ağı kullanamıyor. Bu da, yolcuların 10 bin metre yükseklikte birilerini arayamayacağı veya sosyal medyada gezinemeyeceği anlamına geliyor tabii Uzmanlar ise şimdi, telefonunuzu uçak modundan çıkarmanın neden riskli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İcelandair’ın uçuş operasyonları başkan yardımcısı Gudmunder Tomas Sigurdsson’a göre, cep telefonları da dahil olmak üzere hücresel ağ kullanan tüm kişisel elektronik cihazlar, uçağın iletişim ve navigasyon sistemlerinde parazit oluşturabilir.

Herhangi bir parazit, 'trafik uyarıları, pist atamaları ya da rotadaki değişiklikler gibi hayati bilgilerin kaçırılmasına yol açabilir. Bu tür iletilerin yanlış anlaşılması çok kısa sürede tehlikeli durumlara neden olabilir' diyor mühendis Bobby Dutton.