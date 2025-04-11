Uçağı Düşürüyor mu? Uzmanlar Uçuş Modunu Açmamanın Arkasındaki Tehlikeleri Açıkladı
Uçak kalkarken telefonunuzu uçak moduna almanız istenir, ama çoğumuz bu uyarıyı biraz kulak arkası ederiz. Peki gerçekten ne kadar önemli? Uçağın sistemlerine zarar verir mi, yoksa sadece bir önlem mi? Havacılık uzmanları, bu basit gibi görünen kuralın aslında düşündüğünüzden çok daha büyük güvenlik riskleri taşıyabileceğini söylüyor.
İşte detaylar...
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Telefonlarımızın hepsinde "uçuş modu" özelliği var.
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Peki uçak modunu bu kadar önemli kılan ne?
Uçuş sırasında cep telefonlarının hücresel ağ kullanmasının yasak olmasının nedeni, uçakların iletişim ve navigasyon sistemlerine parazit yapabilme riskidir.
Yolcuların uçakta hücresel hizmet kullanamamasının bir diğer nedeni de, kalkış ve iniş sırasında dikkat dağınıklığını en aza indirmek.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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