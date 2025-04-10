Aldatıldığını Evine Taktırdığı Güvenlik Kamerası Sayesinde Öğrenen Influencer O Süreci Anlattı

30 yaşındaki Alexa, bu konuyu yakın arkadaşı ve podcast ortağı Chloe Madison’la birlikte sundukları Unbothered Podcast’in bir bölümünde açtı. Yıllar önce birlikte olduğu adamın fazlasıyla kontrolcü olmasından dolayı arkadaşları bile artık endişelenmeye başlamış. Ne yapsa, nereye gitse her şeye karışıyormuş.

Kendisini “biraz saf” olarak tanımlayan Alexa, o dönem sevgilisinin ona iyi davrandığını ve gerçekten iyiliğini istediğini sanmış. Ama iş için New York’a gittiğinde, sevgilisinin onu ziyarete gelmemesi kafasında soru işaretleri oluşturmuş. Aynı evde yaşamalarına rağmen adam, “uçak bileti çok pahalı” gibi bir sürü bahane uydurmuş. Oysa Alexa’ya göre gayet iyi kazanan, işinde başarılı biriymiş.