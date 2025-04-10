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Aldatıldığını Evine Taktırdığı Güvenlik Kamerası Sayesinde Öğrenen Influencer O Süreci Anlattı

Aldatıldığını Evine Taktırdığı Güvenlik Kamerası Sayesinde Öğrenen Influencer O Süreci Anlattı

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 15:57

Bazı ilişkiler insana adeta büyük bir tecrübe kazandırıyor. Influencer Alexa Losey de yıllar önce yaşadığı toksik bir ilişkiyi tam olarak böyle tanımlıyor. Dışarıdan bakıldığında başarılı ve birlikte yaşayan bir çift gibi görünseler de perde arkasında bambaşka bir hikaye vardı. Kısıtlamalar, bahaneler, cevaplanmayan aramalar derken şüpheler büyüdü. Ta ki Losey, evine takılan güvenlik kamerası sayesinde gerçeklerle yüzleşene kadar…

İşte detaylar...

Kaynak: https://people.com/influencer-used-ho...
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Influencer Alexa Losey, bir dönem yaşadığı toksik ilişkiyi ve sevgilisinin onu nasıl aldattığını öğrendiği anı podcast’inde anlattı.

Influencer Alexa Losey, bir dönem yaşadığı toksik ilişkiyi ve sevgilisinin onu nasıl aldattığını öğrendiği anı podcast’inde anlattı.

30 yaşındaki Alexa, bu konuyu yakın arkadaşı ve podcast ortağı Chloe Madison’la birlikte sundukları Unbothered Podcast’in bir bölümünde açtı. Yıllar önce birlikte olduğu adamın fazlasıyla kontrolcü olmasından dolayı arkadaşları bile artık endişelenmeye başlamış. Ne yapsa, nereye gitse her şeye karışıyormuş.

Kendisini “biraz saf” olarak tanımlayan Alexa, o dönem sevgilisinin ona iyi davrandığını ve gerçekten iyiliğini istediğini sanmış. Ama iş için New York’a gittiğinde, sevgilisinin onu ziyarete gelmemesi kafasında soru işaretleri oluşturmuş. Aynı evde yaşamalarına rağmen adam, “uçak bileti çok pahalı” gibi bir sürü bahane uydurmuş. Oysa Alexa’ya göre gayet iyi kazanan, işinde başarılı biriymiş.

Bu ziyareti sevgilisi yerine en yakın arkadaşı yapmış. Arkadaşı da Alexa’ya, “Seni neredeyse bir senedir herkesten uzak tutuyordu, şimdi nasıl oluyor da seni rahatça başka şehre gönderiyor? Ne arıyor, ne soruyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu?” demiş.

Bu ziyareti sevgilisi yerine en yakın arkadaşı yapmış. Arkadaşı da Alexa’ya, “Seni neredeyse bir senedir herkesten uzak tutuyordu, şimdi nasıl oluyor da seni rahatça başka şehre gönderiyor? Ne arıyor, ne soruyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu?” demiş.

Alexa seyahatten dönünce, bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmiş. Eve girer girmez “bir tuhaflık vardı” diyor. Bazı eşyaların yeri değişmiş, mesela kullandığı kremlerin kullanıldığını görmüş. Parfümleri bile kurcalanmış gibiymiş. Tam da o anda o evde kendisinden önce birilerinin olduğunu anlamış.

Alexa şehir dışındayken sevgilisi evin her yerine güvenlik kamerası taktırmış. Ama Alexa şifreyi isteyince, adam “daha sistemi kurmadım” deyip oyalamış. Alexa da içten içe şüphelenmiş ve gece uyanıp şifreyi denemeye karar vermiş. İlk denemede sisteme girmiş.

Alexa şehir dışındayken sevgilisi evin her yerine güvenlik kamerası taktırmış. Ama Alexa şifreyi isteyince, adam “daha sistemi kurmadım” deyip oyalamış. Alexa da içten içe şüphelenmiş ve gece uyanıp şifreyi denemeye karar vermiş. İlk denemede sisteme girmiş.

İzlediği görüntülerde, her gece aynı saatte eve girip sabah yine aynı saatte çıkan bir kadın görmüş. En şaşırtıcı kısmıysa bu kadının Alexa’ya neredeyse birebir benzemesiymiş.

Görüntüleri bir siber güvenlik uzmanı arkadaşına göndermiş. Arkadaşı kadını kısa sürede tespit etmiş. Alexa da Instagram’dan kadını bulmuş. Sevgilisi de dahil olmak üzere yakın arkadaşlarının kızı takip ettiğini görmüş.

Alexa, sevgilisinin kendisini aldattığını güvenlik kamerası görüntülerinden öğrendikten sonra yaklaşık 600 fotoğraf bastırıp evi bu kanıtlarla donattı.

Alexa, sevgilisinin kendisini aldattığını güvenlik kamerası görüntülerinden öğrendikten sonra yaklaşık 600 fotoğraf bastırıp evi bu kanıtlarla donattı.

Amacı ise sevgilisinin annesi dahil herkesin bu ihaneti görmesini sağlamaktı. Ardından adamla yüzleşti, görüntüleri gösterip tüm bağlarını kopardı. Altı ay sonra sevgilisinin görüştüğü kadınla karşılaştığında ise onu dinlemeyi reddedip “biliyordun, bu yüzden de seni affedemem” diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız? Haydi yorumlara!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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