Aldatıldığını Evine Taktırdığı Güvenlik Kamerası Sayesinde Öğrenen Influencer O Süreci Anlattı
Aldatıldığını Evine Taktırdığı Güvenlik Kamerası Sayesinde Öğrenen Influencer O Süreci Anlattı
Kaynak: https://people.com/influencer-used-ho...
Bazı ilişkiler insana adeta büyük bir tecrübe kazandırıyor. Influencer Alexa Losey de yıllar önce yaşadığı toksik bir ilişkiyi tam olarak böyle tanımlıyor. Dışarıdan bakıldığında başarılı ve birlikte yaşayan bir çift gibi görünseler de perde arkasında bambaşka bir hikaye vardı. Kısıtlamalar, bahaneler, cevaplanmayan aramalar derken şüpheler büyüdü. Ta ki Losey, evine takılan güvenlik kamerası sayesinde gerçeklerle yüzleşene kadar…
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Influencer Alexa Losey, bir dönem yaşadığı toksik ilişkiyi ve sevgilisinin onu nasıl aldattığını öğrendiği anı podcast’inde anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ziyareti sevgilisi yerine en yakın arkadaşı yapmış. Arkadaşı da Alexa’ya, “Seni neredeyse bir senedir herkesten uzak tutuyordu, şimdi nasıl oluyor da seni rahatça başka şehre gönderiyor? Ne arıyor, ne soruyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu?” demiş.
Alexa şehir dışındayken sevgilisi evin her yerine güvenlik kamerası taktırmış. Ama Alexa şifreyi isteyince, adam “daha sistemi kurmadım” deyip oyalamış. Alexa da içten içe şüphelenmiş ve gece uyanıp şifreyi denemeye karar vermiş. İlk denemede sisteme girmiş.
Alexa, sevgilisinin kendisini aldattığını güvenlik kamerası görüntülerinden öğrendikten sonra yaklaşık 600 fotoğraf bastırıp evi bu kanıtlarla donattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın