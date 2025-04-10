Yılların Gerilimi Bitmiyor! Kanye West Yine Taylor Swift'i Diline Doladı: "Hala Yakınlaşmamış Olmam..."
Yılların Gerilimi Bitmiyor! Kanye West Yine Taylor Swift'i Diline Doladı: "Hala Yakınlaşmamış Olmam..."
2009 yılında MTV Ödülleri'nde başlayan Taylor Swift ve Kanye West gerilimi, aradan geçen yıllara rağmen dinmek bilmedi. İki tarafın hayran kitleleri de zaman zaman çatışıyor, hayran oldukları sanatçıyı savunuyor.
Twitter'daki (X) paylaşımlarıyla son günlerde tepki çeken Kanye West, yine Taylor Swift'i diline doladı. 'Onunla hala yatağa girmemiş olmam sinirimi bozuyor' diyen West, kamuoyunun tepkisini çekti.
İşte detaylar...
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Taylor Swift ve Kanye West arasında yıllardır süregelen tartışmayı belki biliyorsunuzdur.
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Kanye West'in Twitter (X) hesabını da epey gitgelli kullandığını da görmüşsünüzdür. Son zamanlarda hem Trump hakkında hem de Yahudiler hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ediyor.
Bu sefer de West, Taylor Swift hakkında söylediği şeyle gündem oldu.
"Size ırkçılığın örneğini göstereyim: Justin Bieber ve Harry Styles, Taylor Swift’le birlikte oldular ama beni aramadılar. Doğru ya, ben dilimi tutamıyorum"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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