Yılların Gerilimi Bitmiyor! Kanye West Yine Taylor Swift'i Diline Doladı: "Hala Yakınlaşmamış Olmam..."

Hatırlamayanlar için yine de anlatalım. 2009 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift, “En İyi Kadın Videosu” ödülünü kazandığında sahneye aniden çıkan Kanye West, ödülü Beyoncé’nin hak ettiğini söyleyerek Swift’in konuşmasını yarıda kesmişti. Bu olay sonrasında ikili arasında yıllar süren bir gerilimin fitilini ateşlendi.

Sonrasında Kanye’nin “Famous” şarkısında Taylor hakkında tartışmalı sözler kullanması ve bu sözlerle ilgili onay alıp almadıkları konusunda kamuoyuna yansıyan çelişkili açıklamalar, gerilimi daha da tırmandırmıştı. Taylor bu olaylardan sonra bir süre göz önünden uzaklaştı ve yaşadıklarını şarkılarına da yansıttı; Kanye ise kendi açıklamaları ve eşi Kim Kardashian’ın yayınladığı telefon kayıtlarıyla olayın başka bir boyutunu gündeme getirmişti.