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Yılların Gerilimi Bitmiyor! Kanye West Yine Taylor Swift'i Diline Doladı: "Hala Yakınlaşmamış Olmam..."

Yılların Gerilimi Bitmiyor! Kanye West Yine Taylor Swift'i Diline Doladı: "Hala Yakınlaşmamış Olmam..."

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 11:09

2009 yılında MTV Ödülleri'nde başlayan Taylor Swift ve Kanye West gerilimi, aradan geçen yıllara rağmen dinmek bilmedi. İki tarafın hayran kitleleri de zaman zaman çatışıyor, hayran oldukları sanatçıyı savunuyor.

Twitter'daki (X) paylaşımlarıyla son günlerde tepki çeken Kanye West, yine Taylor Swift'i diline doladı. 'Onunla hala yatağa girmemiş olmam sinirimi bozuyor' diyen West, kamuoyunun tepkisini çekti.

İşte detaylar...

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Taylor Swift ve Kanye West arasında yıllardır süregelen tartışmayı belki biliyorsunuzdur.

Taylor Swift ve Kanye West arasında yıllardır süregelen tartışmayı belki biliyorsunuzdur.

Hatırlamayanlar için yine de anlatalım. 2009 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift, “En İyi Kadın Videosu” ödülünü kazandığında sahneye aniden çıkan Kanye West, ödülü Beyoncé’nin hak ettiğini söyleyerek Swift’in konuşmasını yarıda kesmişti. Bu olay sonrasında ikili arasında yıllar süren bir gerilimin fitilini ateşlendi.

Sonrasında Kanye’nin “Famous” şarkısında Taylor hakkında tartışmalı sözler kullanması ve bu sözlerle ilgili onay alıp almadıkları konusunda kamuoyuna yansıyan çelişkili açıklamalar, gerilimi daha da tırmandırmıştı. Taylor bu olaylardan sonra bir süre göz önünden uzaklaştı ve yaşadıklarını şarkılarına da yansıttı; Kanye ise kendi açıklamaları ve eşi Kim Kardashian’ın yayınladığı telefon kayıtlarıyla olayın başka bir boyutunu gündeme getirmişti.

Kanye West'in Twitter (X) hesabını da epey gitgelli kullandığını da görmüşsünüzdür. Son zamanlarda hem Trump hakkında hem de Yahudiler hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ediyor.

Kanye West'in Twitter (X) hesabını da epey gitgelli kullandığını da görmüşsünüzdür. Son zamanlarda hem Trump hakkında hem de Yahudiler hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ediyor.

Mesela...

Bu sefer de West, Taylor Swift hakkında söylediği şeyle gündem oldu.

Bu sefer de West, Taylor Swift hakkında söylediği şeyle gündem oldu.
twitter.com

'Taylor Swift’le yatağa girmemiş olmam sinirimi bozuyor. Şimdilik.' ifadelerini kullandı.

"Size ırkçılığın örneğini göstereyim: Justin Bieber ve Harry Styles, Taylor Swift’le birlikte oldular ama beni aramadılar. Doğru ya, ben dilimi tutamıyorum"

"Size ırkçılığın örneğini göstereyim: Justin Bieber ve Harry Styles, Taylor Swift’le birlikte oldular ama beni aramadılar. Doğru ya, ben dilimi tutamıyorum"
twitter.com

Bu söylemler kamuoyunda tepki çekti.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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