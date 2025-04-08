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Burun Estetiği Olduktan Sonra Çok Güzel Olduğunu Fark Edip Kocasından Boşanan Kadın

Burun Estetiği Olduktan Sonra Çok Güzel Olduğunu Fark Edip Kocasından Boşanan Kadın

Boşanma Estetik Cerrah
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 23:34

ABD'nin Philadelphia kentinde yaşayan 30 yaşındaki Devyn Aiken, çocukluğundan beri burnu yüzünden alay ediliyordu. “Cadı”, “Pinokyo” gibi lakaplarla anılan Devyn, yıllarca burnunu en büyük takıntısı olarak gördü. Kasım 2024’te yüklü bir miktarda para harcayarak burun estetiği yaptıran Aiken, ameliyat sonrası kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Bu süreçte, 23 yaşında evlendiği ancak uzun süredir mutsuz olduğunu fark ettiği eşiyle resmen yollarını ayırmaya karar verdi. Aralık 2024’te boşanma davası açan Devyn, artık kendini güçlü ve bağımsız hissettiğini belirtti. Sosyal medyada yaşadığı değişimi paylaşan Aiken, birçok kişiye ilham verdiğini ve artık hayatı yeniden keşfetmeye hazır olduğunun altını çizdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Küçük yaşlardan itibaren burnu nedeniyle “Pinokyo” ve hatta “cadı” gibi acımasız lakaplara maruz kalan Devyn Aiken, yıllardır ertelediği burun ameliyatını sonunda yaptırdı.

Küçük yaşlardan itibaren burnu nedeniyle “Pinokyo” ve hatta “cadı” gibi acımasız lakaplara maruz kalan Devyn Aiken, yıllardır ertelediği burun ameliyatını sonunda yaptırdı.

30 yaşındaki Devyn, tam 8.500 sterlin (yaklaşık 410 bin TL) ödeyerek geçirdiği estetik operasyonun ardından yalnızca görünümünü değil, hayatını da değiştirdiğini söylüyor.

Uzun süredir mutsuz olduğu evliliğini sonlandırma kararı da tam bu dönemde gelmiş. Ameliyat sonrası kendime dönüp baktım ve ‘Artık kendi kararlarımı kendim veriyorum’ dedim. Gerçekten mutluyum. Hayat, bir boşanmayla bitmiyor. Her şeye yeniden başlayabilirsiniz” diyor.

"Evliliği topluma bir kanıt olarak görüyordum"

"Evliliği topluma bir kanıt olarak görüyordum"

23 yaşında evlenen Devyn, ilişkisini uzun süre sadece geçmişe duyduğu bağlılık nedeniyle sürdürdüğünü fark etmiş. “Sanki topluma bir şey kanıtlamak zorundaymışım gibi hissediyordum. Ama aslında birbirimizden çoktan kopmuştuk” diyor. Eşiyle iki yıl önce ayrı yaşamaya başlamış, burun ameliyatı ise ona bu ayrılığı resmiyete dökme gücünü vermiş: “İyileşme süreci bana çok zaman ve düşünme alanı sağladı. Kendime dedim ki: ‘Bunu yapabilirim, güçlüyüm.’”

Devyn, hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söylüyor.

Devyn, hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söylüyor.

Boşanma sürecini 2024'ün Aralık ayında resmen başlatan Devyn, artık hayata daha umutla bakıyor: “Yeniliğe kucak açıyorum. Seyahat etmek, flört etmek, hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Artık neyi istemediğimi çok iyi biliyorum.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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