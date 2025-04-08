Burun Estetiği Olduktan Sonra Çok Güzel Olduğunu Fark Edip Kocasından Boşanan Kadın

ABD'nin Philadelphia kentinde yaşayan 30 yaşındaki Devyn Aiken, çocukluğundan beri burnu yüzünden alay ediliyordu. “Cadı”, “Pinokyo” gibi lakaplarla anılan Devyn, yıllarca burnunu en büyük takıntısı olarak gördü. Kasım 2024’te yüklü bir miktarda para harcayarak burun estetiği yaptıran Aiken, ameliyat sonrası kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Bu süreçte, 23 yaşında evlendiği ancak uzun süredir mutsuz olduğunu fark ettiği eşiyle resmen yollarını ayırmaya karar verdi. Aralık 2024’te boşanma davası açan Devyn, artık kendini güçlü ve bağımsız hissettiğini belirtti. Sosyal medyada yaşadığı değişimi paylaşan Aiken, birçok kişiye ilham verdiğini ve artık hayatı yeniden keşfetmeye hazır olduğunun altını çizdi.

İşte detaylar...