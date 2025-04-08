Hiçbir diğer burç sizin gibi görünemez veya benzersiz modayı bu kadar iyi taşıyamaz, çünkü gezegen yöneticiniz Uranüs, bu da sizi öne çıkarıyor. İsyankar gezegenin etkisi, sizin alışılagelmiş model görüntüsüne karşı durduğunuzu gösteriyor. Moda ve moda endüstrisinin dikkatini çeken alışılmadık ama etkileyici özelliklere sahip olabilirsiniz.

Model ajansları, özgünlüğünüz için sizi keşfetmek isteyebilir. Kendinize uygun yeri bulduğunuzda, bir sonraki top model olmak için adım atabilirsiniz.