Üç Kere Ölüp Dirildiğini Söyleyen İş İnsanı, Öldükten Sonra Neler Olduğunu Anlattı

Bu sefer, “kristal bir şehirde” olduğunu, “meleğe benzeyen rehberleriyle” yeniden buluştuğunu ve “ölmek üzere olan insanlara nasıl yardımcı olabileceğini” öğrendiğini söylüyor.

Üçüncü ölüm deneyimini ise bir beyin ameliyatı sırasında yaşamış.

'Ölmediğinizi ve aslında ruhsal bir varlık olduğunuzu fark edince, cehenneme gitmeyeceğinizi bilmek insanda büyük bir değişim isteği yaratıyor.' diyor.