onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Üç Kere Ölüp Dirildiğini Söyleyen İş İnsanı, Öldükten Sonra Neler Olduğunu Anlattı

Üç Kere Ölüp Dirildiğini Söyleyen İş İnsanı, Öldükten Sonra Neler Olduğunu Anlattı

ölüm
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 17:07

Birçok insan ölümden sonra ne olacağına dair sayısız teori üretirken, bazıları bu gizemi bizzat yaşadığını iddia ediyor. ABD’li iş insanı Dannion Brinkley, tam üç kez öldüğünü ve her seferinde geri döndüğünü söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Yaşadıklarını anlattıkça hem bilim dünyasında hem de sosyal medyada yankı uyandırdı. İlk başlarda 'öteki taraf' kavramına inanmayan Brinkley, gördükleri karşısında adeta 'şok olduğunu' dile getirdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dannion Brinkley, öldükten sonra ne olduğunu ve neler deneyimlediğini açıkladı.

Dannion Brinkley, öldükten sonra ne olduğunu ve neler deneyimlediğini açıkladı.

74 yaşındaki ünlü iş insanı, ilk başlarda 'öbür dünya' kavramına inanmıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde üçe yakın ölüm yaşadığını ve ardından dirildiğini iddia etti. Brinkley, ölümden sonraki yaşamın epey farklı olduğunu dile getiriyor.

İddiasına göre ünlü iş insanının ilk "ölümü" 1975 yılında yıldırım çarpması sonucunda gerçekleşti.

İddiasına göre ünlü iş insanının ilk "ölümü" 1975 yılında yıldırım çarpması sonucunda gerçekleşti.

“Yıldırım kulağımın üstünden başıma girdi, omurgamdan aşağı indi. Ayakkabılarımın topuklarındaki çivileri zemine yapıştırdı.'

'Havaya fırladım, tavana baktım, yere çakıldım, odaya bir ateş topu girdi ve gözlerimi kör etti. Yanıyordum. Alevler içindeydim. Felç olmuştum.”

Dannion, vücudunun içeriden dışarıya çıktığını hissettiğini ve ambulansla birlikte hastaneye doğru gittiğini, ama doktorların onu yukarıdan izlediğini ve öldüğünü söylediklerini ifade ediyor.

Yaklaşık yarım saat sonra hastane morgunda tekrar hayata döndüğünü iddia ediyor.

Dannion, öldüğü o 28 dakika boyunca bilincinin sanki bir tünelden geçtiğini, ışık dolu ruhani bir varlıkla karşılaştığını ve tüm hayatının detaylı bir şekilde gözlerinin önünden geçtiğini aktarıyor.

Dannion, öldüğü o 28 dakika boyunca bilincinin sanki bir tünelden geçtiğini, ışık dolu ruhani bir varlıkla karşılaştığını ve tüm hayatının detaylı bir şekilde gözlerinin önünden geçtiğini aktarıyor.

Dediğine göre vücuduna aniden geri dönmüş. Yeniden yürüyebilmesi iki yıl sürmüş ve yaşadıklarını uzun süre kimseye anlatmamış.

Ailesine anlattığında ise kimse inanmadı, diyor.

İkinci ölüm deneyimini 1989’da, açık kalp ameliyatı sırasında yaşamış. O anlarda yine öldüğünü ve “diğer taraf”a geçtiğini söylüyor.

İkinci ölüm deneyimini 1989’da, açık kalp ameliyatı sırasında yaşamış. O anlarda yine öldüğünü ve “diğer taraf”a geçtiğini söylüyor.

Bu sefer, “kristal bir şehirde” olduğunu, “meleğe benzeyen rehberleriyle” yeniden buluştuğunu ve “ölmek üzere olan insanlara nasıl yardımcı olabileceğini” öğrendiğini söylüyor.

Üçüncü ölüm deneyimini ise bir beyin ameliyatı sırasında yaşamış.

'Ölmediğinizi ve aslında ruhsal bir varlık olduğunuzu fark edince, cehenneme gitmeyeceğinizi bilmek insanda büyük bir değişim isteği yaratıyor.' diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın