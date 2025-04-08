Üç Kere Ölüp Dirildiğini Söyleyen İş İnsanı, Öldükten Sonra Neler Olduğunu Anlattı
Üç Kere Ölüp Dirildiğini Söyleyen İş İnsanı, Öldükten Sonra Neler Olduğunu Anlattı
Birçok insan ölümden sonra ne olacağına dair sayısız teori üretirken, bazıları bu gizemi bizzat yaşadığını iddia ediyor. ABD’li iş insanı Dannion Brinkley, tam üç kez öldüğünü ve her seferinde geri döndüğünü söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Yaşadıklarını anlattıkça hem bilim dünyasında hem de sosyal medyada yankı uyandırdı. İlk başlarda 'öteki taraf' kavramına inanmayan Brinkley, gördükleri karşısında adeta 'şok olduğunu' dile getirdi.
İşte detaylar...
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Dannion Brinkley, öldükten sonra ne olduğunu ve neler deneyimlediğini açıkladı.
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İddiasına göre ünlü iş insanının ilk "ölümü" 1975 yılında yıldırım çarpması sonucunda gerçekleşti.
Dannion, öldüğü o 28 dakika boyunca bilincinin sanki bir tünelden geçtiğini, ışık dolu ruhani bir varlıkla karşılaştığını ve tüm hayatının detaylı bir şekilde gözlerinin önünden geçtiğini aktarıyor.
İkinci ölüm deneyimini 1989’da, açık kalp ameliyatı sırasında yaşamış. O anlarda yine öldüğünü ve “diğer taraf”a geçtiğini söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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