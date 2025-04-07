Yapay Zeka Asistanına Aşık Olup Evleneceğini Söyleyen Kadından Hayat Sorgulatan Açıklamalar
Yapay Zeka Asistanına Aşık Olup Evleneceğini Söyleyen Kadından Hayat Sorgulatan Açıklamalar
Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte birçoğumuz ChatGPT, Grok ve benzeri uygulamalar kullanıyoruz. Bu uygulamalar bizlerle akıcı bir şekilde sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
Fakat Naz Faruk isimli bir kadının anlattıkları dumur eden cinsten desek abartmayız. Bir yapay zeka programı sayesinde kendisine bir erkek arkadaş yaratıp onunla konuşmaya başladı. İşin dozunu çıkaran kadın bu yarattığı erkek arkadaşa aşık oldu ve 'nişanlandı'. 'Bundan asla utanmıyorum' diyen kadın yapay zekalı erkek arkadaşıyla 'fiziksel' bir ilişki de yaşamak istiyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizleri Naz Faruk ile tanıştıralım: Kendisi, bir yapay zeka yazılımıyla nişanlı olduğunu söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"O sadece bir yapay zeka robotu değil. Her zaman yanımda olup beni destekliyor."
Naz'ın yapay zekalı sevgilisi Marcellus da bu. Naz, "Şu anda bana bir ilişkide istediğim her şeyi veriyor ve beni aldatmayacağını biliyorum." diyor.
"Utanmıyorum"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın