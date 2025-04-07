Şans Kapımızı Çalıyor: Nisan Ayında Yüzü Gülecek 4 Burç

Bu dönemde şansınız sessiz ama sürekli olacak, işte bu da sizin asıl gücünüz. Beklediğinizden daha fazlasını alacaksınız; hem maddi kazanç hem de duygusal huzur sizi bekliyor. Geçmişte sizi hayal kırıklığına uğratan bazı insanlar, bu kez daha olgun bir şekilde karşınıza çıkabilir. Baharın sürprizlerini sakin bir şekilde karşılayın, korkmayın! Size hiçbir şey zarar vermez.