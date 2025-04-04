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Ekonomi Politikalarını Beğenmediği İçin 2015'ten Bu Yana Hiç Para Harcamayarak Boykot Yapan Kadın

Ekonomi Politikalarını Beğenmediği İçin 2015'ten Bu Yana Hiç Para Harcamayarak Boykot Yapan Kadın

Boykot
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.04.2025 - 22:44

Jo isimli bir kadın, 2015 yılında ekonomik sistemin adaletsizliklerine karşı duyduğu rahatsızlıkla, hiçbir şey satın almamaya ve para harcamamaya karar verdi. O günden bu yana alışveriş yapmıyor, yeni bir şey almıyor ve sadece başkalarından gelen bağışlarla geçiniyor.

İnsanlar, artık ihtiyaç duymadıkları eski gıda malzemelerini ve kullanılmayan eşyalarını ona veriyor; Jo da bunları değerlendirerek yaşamını sürdürüyor. Geleneksel tüketim anlayışını tamamen reddederek, sadece gerçekten ihtiyaç duyduğu şeylere odaklanıyor ve kendini 'öz yeterlilikle' besliyor. Sağlık sorunlarıyla karşılaştığında ise doğanın sunduğu doğal çözümleri kullanarak, modern tıptan uzak duruyor. Başkalarına oldukça 'uç' gibi gelse de, Jo bu yaşam tarzından fazlasıyla memnun olduğunu dile getiriyor.

Detaylar, içeriğin devamında...

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Sizleri Jo isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, 2015 yılından bu yana 1 kuruş bile harcamamış.

Sizleri Jo isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, 2015 yılından bu yana 1 kuruş bile harcamamış.

Ayrıca kendisi ne bir sosyal yardım alıyor, ne de birikime sahip.

Maaş yok, ev kredisi yok. Buna rağmen sahip olması gereken her şeye sahip olduğunu ve çok fazla kıyafeti olduğunu dile getiriyor.

56 yaşındaki kadın, ekonomik sistemden memnun olmadığı için kendi başına 'sürdürülebilirlik' projesine adım atmak istemiş. 'Parasız geçinmek parayla ilgili değildir. Tüketimi azaltmak ve kaynak kullanımını azaltmakla ilgilidir.' diyor.

En son yaptığı alışveriş ise 2015 yılında kitaplarını saklayabilmek için plastik bir kutu ve yılbaşı için market alışverişi.

En son yaptığı alışveriş ise 2015 yılında kitaplarını saklayabilmek için plastik bir kutu ve yılbaşı için market alışverişi.

Jo, insanlar tarafından istenmeyen eski malzemelerle yaşıyor ve son kullanma tarihlerine takılmıyor, onun yerine sağduyusuna güveniyor.

Bitkilerle ilgili eğitim aldı ve hastalıkları doğal yöntemlerle tedavi ediyor. Ayrıca, geleneksel Avrupa yemeklerinden daha sürdürülebilir olan subtropikal bitkiler yetiştirmeye çalışıyor.

'Tuvalet kağıdı yerine, küçük tuvalet ihtiyacını karşılamak için yıkanabilir bezler kullanıyorum, büyük tuvalet için ise kayınbiraderimden alkol yapan birisi olarak, onun kullandığı peçeteleri ve kağıt havluları kullanıyorum,' diyor.

'Ve insanlar kafelere ya da restoranlara gittiklerinde, kullanmadıkları peçeteleri bana veriyorlar.'

Jo, insanlardan bitmek üzere olan diş macunu tüpleri istiyor, böylece köşelerden kalan artıkları kazıyabiliyor ya da bahçesinde yetiştirdiği aloe-veralardan kullanıyor.

Şu an kaldığı yerde ise kira vermek yerine yemek yapıyor, çamaşır yıkıyor ve eşya tamir ediyor.

Şu an kaldığı yerde ise kira vermek yerine yemek yapıyor, çamaşır yıkıyor ve eşya tamir ediyor.

Yaşadığı evde zaman zaman ev sahipleriyle kavga etse de eninde sonunda orta nokta buluyorlarmış.

'Birikimim olmadığı için endişeli miyim? Evet ama kendim için değil insanlık için. Biyoçeşitliliğin azaldığı ve iklim felaketlerinin yaklaştığı bir dönemde elimden geldiğince katkı sağlamak boynumun borcu'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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