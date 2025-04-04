Ekonomi Politikalarını Beğenmediği İçin 2015'ten Bu Yana Hiç Para Harcamayarak Boykot Yapan Kadın

Jo isimli bir kadın, 2015 yılında ekonomik sistemin adaletsizliklerine karşı duyduğu rahatsızlıkla, hiçbir şey satın almamaya ve para harcamamaya karar verdi. O günden bu yana alışveriş yapmıyor, yeni bir şey almıyor ve sadece başkalarından gelen bağışlarla geçiniyor.

İnsanlar, artık ihtiyaç duymadıkları eski gıda malzemelerini ve kullanılmayan eşyalarını ona veriyor; Jo da bunları değerlendirerek yaşamını sürdürüyor. Geleneksel tüketim anlayışını tamamen reddederek, sadece gerçekten ihtiyaç duyduğu şeylere odaklanıyor ve kendini 'öz yeterlilikle' besliyor. Sağlık sorunlarıyla karşılaştığında ise doğanın sunduğu doğal çözümleri kullanarak, modern tıptan uzak duruyor. Başkalarına oldukça 'uç' gibi gelse de, Jo bu yaşam tarzından fazlasıyla memnun olduğunu dile getiriyor.

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