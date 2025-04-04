Photoshop Yeteneklerini Sergileyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kişiler
Photoshop Yeteneklerini Sergileyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kişiler
Günümüzde yapay zekanın gelişmesiyle birlikte birçok ilginç fotoğraf görüyoruz. Ayrıca yapay zekanın photoshop kültürünü de etkilediği aşikar.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcıları, istekler doğrultusunda fotoğraflara bazı photoshoplar yaptı. Resimlerin son halini görenler kahkaha atmaktan kendini alamadı.
İşte detaylar...
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1. Arkadaki insanların fotoğraftan kaldırılmasını isteyince ortaya böyle bir görüntü çıkmış.
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2. "Birisi elimdeki timsahı büyütebilir mi?"
3. "Arkadaki içeceği görselden kaldırır mısınız?"
4. "Buraya eşya koyarak evin bu bölümünü geliştirir misiniz?"
5. "Biri arkama ejderha ekleyebilir mi?"
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6. "Sadece komik bir hale getirseniz yeter..."
7. "Yanıma bir kız arkadaş ekler misiniz?"
8. "Beni kadın gibi giydirir misiniz?"
9. "Teyzemi biraz daha farklı bir yere koyabilme şansınız var mı?"
10. "Simpson olmak istiyorum"
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11. "Beni palyaçoya dönüştürün"
12. "Bu boş yere ne koyabiliriz?"
13. "Biri tişörtlü adamı fotoğraftan çıkarabilir mi?"
14. "Dolabımı doldurur musunuz?"
15. "Bu fotoğrafı daha ateşli hale getirir misiniz?"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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