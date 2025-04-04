onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Photoshop Yeteneklerini Sergileyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kişiler

Photoshop Yeteneklerini Sergileyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.04.2025 - 19:49

Günümüzde yapay zekanın gelişmesiyle birlikte birçok ilginç fotoğraf görüyoruz. Ayrıca yapay zekanın photoshop kültürünü de etkilediği aşikar.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcıları, istekler doğrultusunda fotoğraflara bazı photoshoplar yaptı. Resimlerin son halini görenler kahkaha atmaktan kendini alamadı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Arkadaki insanların fotoğraftan kaldırılmasını isteyince ortaya böyle bir görüntü çıkmış.

1. Arkadaki insanların fotoğraftan kaldırılmasını isteyince ortaya böyle bir görüntü çıkmış.

2. "Birisi elimdeki timsahı büyütebilir mi?"

2. "Birisi elimdeki timsahı büyütebilir mi?"

3. "Arkadaki içeceği görselden kaldırır mısınız?"

3. "Arkadaki içeceği görselden kaldırır mısınız?"

4. "Buraya eşya koyarak evin bu bölümünü geliştirir misiniz?"

4. "Buraya eşya koyarak evin bu bölümünü geliştirir misiniz?"

5. "Biri arkama ejderha ekleyebilir mi?"

5. "Biri arkama ejderha ekleyebilir mi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. "Sadece komik bir hale getirseniz yeter..."

6. "Sadece komik bir hale getirseniz yeter..."

7. "Yanıma bir kız arkadaş ekler misiniz?"

7. "Yanıma bir kız arkadaş ekler misiniz?"

8. "Beni kadın gibi giydirir misiniz?"

8. "Beni kadın gibi giydirir misiniz?"

9. "Teyzemi biraz daha farklı bir yere koyabilme şansınız var mı?"

9. "Teyzemi biraz daha farklı bir yere koyabilme şansınız var mı?"

10. "Simpson olmak istiyorum"

10. "Simpson olmak istiyorum"
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. "Beni palyaçoya dönüştürün"

11. "Beni palyaçoya dönüştürün"

12. "Bu boş yere ne koyabiliriz?"

12. "Bu boş yere ne koyabiliriz?"

13. "Biri tişörtlü adamı fotoğraftan çıkarabilir mi?"

13. "Biri tişörtlü adamı fotoğraftan çıkarabilir mi?"

14. "Dolabımı doldurur musunuz?"

14. "Dolabımı doldurur musunuz?"

15. "Bu fotoğrafı daha ateşli hale getirir misiniz?"

15. "Bu fotoğrafı daha ateşli hale getirir misiniz?"

Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın