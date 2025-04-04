Aşk, Para ve Huzur: Baba Vanga'nın Öngörülerine Göre 2025 Yılının En Şanslı Burçları
Aşk, Para ve Huzur: Baba Vanga'nın Öngörülerine Göre 2025 Yılının En Şanslı Burçları
Baba Vanga, kehanetleriyle dünya çapında ün kazanmış bir Bulgar mistikti. Gelecekteki olayları önceden gördüğü iddia edilen Vanga’nın, birçok tarihi gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenir. Peki, burçlar hakkında neler öngörmüştü? İşte Baba Vanga'ya göre 2025 yılının öne çıkan burçları!
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Koç Burcu
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Boğa Burcu
İkizler Burcu
Aslan Burcu
Kova Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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