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Meme Kanseri Yüzünden Hayatını Kaybeden Kadının Kendini Keşfetme Hikayesi

Meme Kanseri Yüzünden Hayatını Kaybeden Kadının Kendini Keşfetme Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.04.2025 - 17:56 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 17:59

Meme kanseri günümüzde büyük bir problem. Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarabiliyor. Molly isimli bir kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadınlardan sadece bir tanesi.

2005 yılında meme kanseri teşhisi konduktan sonra sadece birkaç yıl ömrü kaldığını öğrendi Molly. Bu nedenle mutsuz olduğu evliliğini bitirerek kendisini keşfetmeye karar verdi. 200'e yakın kişiyle tanışarak mutlu bir şekilde öldüğünü söyleyen en yakın arkadaşı ise Molly'nin kendisini keşfetme sürecini sonuna kadar desteklemiş.

Gelin, o iç burkan hikayeye beraber bakalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Son dönemlerde göğüs kanseri, en çok konuşulan sağlık problemlerinden bir tanesi.

Son dönemlerde göğüs kanseri, en çok konuşulan sağlık problemlerinden bir tanesi.

Özellikle günlük yaşamı derinden etkileyen bu rahatsızlık, kısa sürede teşhisi konulmazsa büyük bir trajediye yol açabiliyor.

Molly isimli bir kadın göğüs kanseri teşhisi konulan kadınlardan bir tanesi. 42 yaşındayken Molly'nin hayatı 2005 yılında meme kanseri teşhisi konduktan sonra 180 derece değişti. Kanser olmak için 'çok genç' olduğunu düşünen kadın, 2011 yılında kemoterapi tedavisine başladı.

Fakat 2015 yılında kendisine 4. derece kanser teşhisi konulan Molly, yazdığı bir blog yazısında "Ölmeye hazır değilim" diyerek süreci ele aldı.

Fakat 2015 yılında kendisine 4. derece kanser teşhisi konulan Molly, yazdığı bir blog yazısında "Ölmeye hazır değilim" diyerek süreci ele aldı.

Ölmesine sadece birkaç yılı kaldığını öğrenen Molly, yeni bir hobi edinip hayatını dolu dolu yaşamak istediğine karar verdi. İlk işi ise evliliğini bitirip cinsel kimliğini keşfetmek oldu. Bu süreçte yaklaşık 200'e yakın kişiyle tanışıp kendi içinde keşfe çıkan Molly, 2019 yılında hayatını kaybetti. Molly, ölene dek 'kadının gücünü' vurgulamayı da ihmal etmedi. O günden bu yana birçok kişi kendisini 'ikon' olarak gördü.

Yakın arkadaşı Nikki Boyer, 'Katmanları açtıkça anlıyoruz ki Molly sadece meme kanseriyle uğraşmıyor, geçmişinden gelen bazı travmalarla da yüzleşiyor. Bu yolculukta, hepimizi ilgilendiren daha büyük meseleleri de sorguluyor, iyileşmek, affetmek ve elimizdeki zamanı nasıl değerlendireceğimiz gibi.' diyor.

"Ölümüne az kala aşkı arıyordu."

"Ölümüne az kala aşkı arıyordu."

Katıldığı podcast programında, evliliğinde 'cinsellik sorunları' yaşadığını dile getirmiş. Diğer insanların cinsellikte neler sevdiğini de öğrenmek istemiş. Fakat kendisi hiçbir şekilde neyi sevdiğini de keşfedememiş.

Sonrasında bu podcast, Disney+'ta mini bir diziye dönüştürülmüş. Başrollerinde ise Michelle Williams ve Rob Delaney yer alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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