Meme Kanseri Yüzünden Hayatını Kaybeden Kadının Kendini Keşfetme Hikayesi

Meme kanseri günümüzde büyük bir problem. Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarabiliyor. Molly isimli bir kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadınlardan sadece bir tanesi.

2005 yılında meme kanseri teşhisi konduktan sonra sadece birkaç yıl ömrü kaldığını öğrendi Molly. Bu nedenle mutsuz olduğu evliliğini bitirerek kendisini keşfetmeye karar verdi. 200'e yakın kişiyle tanışarak mutlu bir şekilde öldüğünü söyleyen en yakın arkadaşı ise Molly'nin kendisini keşfetme sürecini sonuna kadar desteklemiş.

Gelin, o iç burkan hikayeye beraber bakalım...