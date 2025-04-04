Meme Kanseri Yüzünden Hayatını Kaybeden Kadının Kendini Keşfetme Hikayesi
Meme Kanseri Yüzünden Hayatını Kaybeden Kadının Kendini Keşfetme Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Meme kanseri günümüzde büyük bir problem. Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarabiliyor. Molly isimli bir kadın da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadınlardan sadece bir tanesi.
2005 yılında meme kanseri teşhisi konduktan sonra sadece birkaç yıl ömrü kaldığını öğrendi Molly. Bu nedenle mutsuz olduğu evliliğini bitirerek kendisini keşfetmeye karar verdi. 200'e yakın kişiyle tanışarak mutlu bir şekilde öldüğünü söyleyen en yakın arkadaşı ise Molly'nin kendisini keşfetme sürecini sonuna kadar desteklemiş.
Gelin, o iç burkan hikayeye beraber bakalım...
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Son dönemlerde göğüs kanseri, en çok konuşulan sağlık problemlerinden bir tanesi.
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Fakat 2015 yılında kendisine 4. derece kanser teşhisi konulan Molly, yazdığı bir blog yazısında "Ölmeye hazır değilim" diyerek süreci ele aldı.
"Ölümüne az kala aşkı arıyordu."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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