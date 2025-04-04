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İç Acıtan Flört Yeteneklerini Anlatarak Aşka Küstüren Kullanıcılar

İç Acıtan Flört Yeteneklerini Anlatarak Aşka Küstüren Kullanıcılar

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.04.2025 - 17:04

Sizler de takdir edersiniz ki flört dünyasına adım atınca birçoğumuz bambaşka insanlara dönüşebiliyoruz. Bir kısmımız heyecandan ne dediğini bilmezken bir kısmımız da çok aceleci davranabiliyoruz.

Peki Twitter (X) kullanıcılarının flört yetenekleri nasıl? Buyurun beraber bakalım...

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Bir kullanıcının "flört yetenekleriniz ne durumda?" diye sorması üzerine goygoycular hareket geçti.

Bir kullanıcının "flört yetenekleriniz ne durumda?" diye sorması üzerine goygoycular hareket geçti.
twitter.com

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
twitter.com

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Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?

Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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