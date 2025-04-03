'Ben bir sanatçıyım. Hayatım boyunca kelimelerle, sahnede yankılanan repliklerle nefes aldım. Sanatın büyüsü, insanın ruhunu serbest bırakmasında saklıdır. Ama bugün bu büyüyü boğmaya çalışıyorlar.

Bugün bu ülkede, bir sanatçı düşüncelerini dile getirdiği için işinden ediliyor. Sanatıyla değil, görüşüyle yargılanıyor. En acısı da bunu, halkın vergileriyle ayakta duran, herkesin ortak değeri olması gereken bir kurum yapıyor. TRT… Evet, hepimizin vergileriyle var olan, hepimize eşit mesafede olması gereken bir devlet kanalı, birilerini “makbul”, birilerini “tehlikeli” ilan ediyor.

Bize yıllarca “sanat özgürdür” dediler. “Sanatçının görevi, toplumun vicdanı olmaktır” dediler. Ama ne zaman ki vicdanımız konuştu, ne zaman ki doğruları dile getirdik, kapılar yüzümüze kapandı. Bu nasıl bir düzen?

Sanatçı susmaz. Sanat susturulamaz. Çünkü sanat, yalnızca alkışlandığında değil, yasaklandığında da yankılanır. Eğer bir sanatçıyı sansürle susturabileceğinizi sanıyorsanız, tarih kitaplarını açın ve bakın. Baskıyla, tehditle, yasaklarla sindirilmeye çalışılan her sanatçı, eserleriyle ölümsüzleşmiştir.

Ve biz de buradayız. Gitmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. Bu düzen değişmeli. Ve değişecek.'