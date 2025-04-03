Behzat Ç. Dizisiyle Tanıdığımız Erdal Beşikçioğlu da TRT Kararına Tepki Gösterdi: "Sanat Susturulamaz"
Behzat Ç. Dizisiyle Tanıdığımız Erdal Beşikçioğlu da TRT Kararına Tepki Gösterdi: "Sanat Susturulamaz"
Geçtiğimiz gün boykot desteği nedeniyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, ünlüler camiası tarafından desteklendi. Destekleyen isimler arasında Behzat Ç. dizisinden tanıdığımız oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da vardı. Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımda 'sanat susturulamaz' diyerek, 'Bugün bu ülkede, bir sanatçı düşüncelerini dile getirdiği için işinden ediliyor.' dedi, TRT'ye tepki gösterdi.
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Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olarak yer alıyordu.
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Birçok ünlü isim Pusat'a destek çıkarken bu isimlerin arasında Erdal Beşikçioğlu da vardı. Twitter (X) hesabında, "Kimin korkusu?" diyerek sanat camiası eleştirisinde bulundu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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