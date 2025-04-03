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Behzat Ç. Dizisiyle Tanıdığımız Erdal Beşikçioğlu da TRT Kararına Tepki Gösterdi: "Sanat Susturulamaz"

Behzat Ç. Dizisiyle Tanıdığımız Erdal Beşikçioğlu da TRT Kararına Tepki Gösterdi: "Sanat Susturulamaz"

TRT Erdal Beşikçioğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 14:18

Geçtiğimiz gün boykot desteği nedeniyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, ünlüler camiası tarafından desteklendi. Destekleyen isimler arasında Behzat Ç. dizisinden tanıdığımız oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da vardı. Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımda 'sanat susturulamaz' diyerek, 'Bugün bu ülkede, bir sanatçı düşüncelerini dile getirdiği için işinden ediliyor.' dedi, TRT'ye tepki gösterdi.

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Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olarak yer alıyordu.

Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olarak yer alıyordu.

Dizide 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu birçok meslektaşı gibi Instagram hesabından 2 Nisan günü tüketim boykotu için çağrı yapmıştı.

Bu paylaşım sonrası bir kesim tarafından hedef olarak gösterilen Aybüke Pusat kısa sürede sosyal medyanın trendleri arasına girmişti. Kısa bir süre sonra ise dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Birçok ünlü isim Pusat'a destek çıkarken bu isimlerin arasında Erdal Beşikçioğlu da vardı. Twitter (X) hesabında, "Kimin korkusu?" diyerek sanat camiası eleştirisinde bulundu.

Birçok ünlü isim Pusat'a destek çıkarken bu isimlerin arasında Erdal Beşikçioğlu da vardı. Twitter (X) hesabında, "Kimin korkusu?" diyerek sanat camiası eleştirisinde bulundu.

'Ben bir sanatçıyım. Hayatım boyunca kelimelerle, sahnede yankılanan repliklerle nefes aldım. Sanatın büyüsü, insanın ruhunu serbest bırakmasında saklıdır. Ama bugün bu büyüyü boğmaya çalışıyorlar.

Bugün bu ülkede, bir sanatçı düşüncelerini dile getirdiği için işinden ediliyor. Sanatıyla değil, görüşüyle yargılanıyor. En acısı da bunu, halkın vergileriyle ayakta duran, herkesin ortak değeri olması gereken bir kurum yapıyor. TRT… Evet, hepimizin vergileriyle var olan, hepimize eşit mesafede olması gereken bir devlet kanalı, birilerini “makbul”, birilerini “tehlikeli” ilan ediyor.

Bize yıllarca “sanat özgürdür” dediler. “Sanatçının görevi, toplumun vicdanı olmaktır” dediler. Ama ne zaman ki vicdanımız konuştu, ne zaman ki doğruları dile getirdik, kapılar yüzümüze kapandı. Bu nasıl bir düzen?

Sanatçı susmaz. Sanat susturulamaz. Çünkü sanat, yalnızca alkışlandığında değil, yasaklandığında da yankılanır. Eğer bir sanatçıyı sansürle susturabileceğinizi sanıyorsanız, tarih kitaplarını açın ve bakın. Baskıyla, tehditle, yasaklarla sindirilmeye çalışılan her sanatçı, eserleriyle ölümsüzleşmiştir.

Ve biz de buradayız. Gitmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. Bu düzen değişmeli. Ve değişecek.'

İşte o gönderi:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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