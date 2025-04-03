Ailesinden yapılan açıklamada “Bu adaletsizliği duyurmamız için desteğinize ihtiyacımız var. Ses çıkarmadığımız her gün, başka bir ailenin canı yanacak… Lütfen paylaşarak destek olun” denildi.

İşte Samet Özgül’ün ailesinin yaptığı açıklama:

“Kardeşim için adalet istiyorum!

Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de trafikte uyardığı kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Ancak adalet yerini bulmadı! 20’den fazla suç kaydı bulunan iki katil serbest bırakıldı, 19 yaşındaki katil ise pişmanım dediği için müebbet yerine sadece 25 yıl hapis cezası aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu skandal kararı onadı! Bu, hukukun değil, adaletsizliğin bir örneğidir. Kardeşimin katilleri serbestçe dolaşıyor!

Bu adaletsizliği duyurmamız için desteğinize ihtiyacımız var. Ses çıkarmadığımız her gün, başka bir ailenin canı yanacak… Lütfen paylaşarak destek olun.”