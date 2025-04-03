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Samet Özgül’ün Ailesi Adalet Arıyor: “Kardeşim İçin Adalet İstiyorum!”

Samet Özgül’ün Ailesi Adalet Arıyor: “Kardeşim İçin Adalet İstiyorum!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 12:46

Motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de trafikte yaşanan bir kavga sonucu boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrasında sanıklardan Halil İbrahim Demirci tutuklandı ancak cezası 25 yıla indirildi. Halil İbrahim Demirci’ye yardım ettiği belirtilen Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise serbest bırakılmıştı. Olayın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen Özgül ailesinin adalet arayışı devam ediyor.

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Olay 5 Kasım 2022 tarihinde yaşandı.

Olay 5 Kasım 2022 tarihinde yaşandı.

Üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de Ankara’da bir trafik tartışmasında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görülen davada istinaf mahkemesinin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci’ye verdiği cezayı takdir indirimi dahil 25 yıla indirirken babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’ü de serbest bırakmıştı.

Samet Özgül için ailesi adalet arayışına o tarihten bu yana devam ediyor.

Samet Özgül için ailesi adalet arayışına o tarihten bu yana devam ediyor.

Ailesinden yapılan açıklamada “Bu adaletsizliği duyurmamız için desteğinize ihtiyacımız var. Ses çıkarmadığımız her gün, başka bir ailenin canı yanacak… Lütfen paylaşarak destek olun” denildi. 

İşte Samet Özgül’ün ailesinin yaptığı açıklama: 

“Kardeşim için adalet istiyorum!

Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de trafikte uyardığı kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Ancak adalet yerini bulmadı! 20’den fazla suç kaydı bulunan iki katil serbest bırakıldı, 19 yaşındaki katil ise pişmanım dediği için müebbet yerine sadece 25 yıl hapis cezası aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu skandal kararı onadı! Bu, hukukun değil, adaletsizliğin bir örneğidir. Kardeşimin katilleri serbestçe dolaşıyor!

Bu adaletsizliği duyurmamız için desteğinize ihtiyacımız var. Ses çıkarmadığımız her gün, başka bir ailenin canı yanacak… Lütfen paylaşarak destek olun.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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