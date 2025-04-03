Samet Özgül’ün Ailesi Adalet Arıyor: “Kardeşim İçin Adalet İstiyorum!”
Samet Özgül’ün Ailesi Adalet Arıyor: “Kardeşim İçin Adalet İstiyorum!”
Motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de trafikte yaşanan bir kavga sonucu boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrasında sanıklardan Halil İbrahim Demirci tutuklandı ancak cezası 25 yıla indirildi. Halil İbrahim Demirci’ye yardım ettiği belirtilen Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise serbest bırakılmıştı. Olayın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen Özgül ailesinin adalet arayışı devam ediyor.
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Olay 5 Kasım 2022 tarihinde yaşandı.
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Samet Özgül için ailesi adalet arayışına o tarihten bu yana devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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