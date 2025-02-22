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Trafikte Çıkan Tartışma Sonucu Öldürülen Samet Özgül İçin Ailesi Adalet Arıyor: “Evladım Öldü, Onlar Serbest”

Trafikte Çıkan Tartışma Sonucu Öldürülen Samet Özgül İçin Ailesi Adalet Arıyor: “Evladım Öldü, Onlar Serbest”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.02.2025 - 13:56

Üniversite öğrencisi olan ve aynı zamanda motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de trafikte yaşanan bir kavga sonucu boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan iki gün sonra hayatını kaybeden genç adam için ailesi adalet arayışına devam ediyor. Çünkü olayın ardından Halil İbrahim Demirci adlı sanık tutuklanmış ancak cezası 25 yıla indirilmişti. Olay günü Halil İbrahim Demirci’ye yardım ettiği iddia edilen Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise serbest bırakılmıştı.

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Gencecik yaşında hayattan koparılan Samet Özgül için ailesi sosyal medya paylaşımlarına bir an olsun ara vermiyor ve adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yapıyor.

Gencecik yaşında hayattan koparılan Samet Özgül için ailesi sosyal medya paylaşımlarına bir an olsun ara vermiyor ve adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yapıyor.

Özgül’ün annesinin iki sanığın serbest bırakılmasıyla adliyede, “Türkiye, dinle beni. Bir evladım öldü iki kişi serbest kaldı” dediği anlar ise yüreklerimizi dağlıyor.

Özgül’ün annesinin iki sanığın serbest bırakılmasıyla adliyede, “Türkiye, dinle beni. Bir evladım öldü iki kişi serbest kaldı” dediği anlar ise yüreklerimizi dağlıyor.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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