Trafikte Çıkan Tartışma Sonucu Öldürülen Samet Özgül İçin Ailesi Adalet Arıyor: “Evladım Öldü, Onlar Serbest”

Üniversite öğrencisi olan ve aynı zamanda motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de trafikte yaşanan bir kavga sonucu boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan iki gün sonra hayatını kaybeden genç adam için ailesi adalet arayışına devam ediyor. Çünkü olayın ardından Halil İbrahim Demirci adlı sanık tutuklanmış ancak cezası 25 yıla indirilmişti. Olay günü Halil İbrahim Demirci’ye yardım ettiği iddia edilen Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise serbest bırakılmıştı.