Yazar Caner Kara Ülkü Ocakları Başkanı’nın Yumruklu Saldırısına Uğradı: Saldırı Anları Ortaya Çıktı

'Kitabımın imza günü için toplandığımız, Şehit Aileleri, kadınlar ve çocuklarla dolu bir salonda sinsice yaklaşarak saldırı girişiminde bulunan Ülkü Ocağı başkanı ve salondaki insan sayısından kalabalık ekibi, dövüldükleri iddiasıyla şikayetçi olmuş, yaralanan üç arkadaşımız hakkında adli kontrol kararı verilmiş.

Halbuki saldırgan şahıs, polise teslim edilmek için bekletildiği sırada, kendisini gönderen Ocak başkanlarının isimlerini ve salon dışındaki konumlarını söylemiş, çekilen bıçağın dahi yardımcısına ait olduğunu işaret etmişti.

Geride kalan iki çift ayakkabı dahil her şeyi teslim edilmiş saldırganların, bu derece kollanması, hukuksuzluğun geldiği boyutu göstermek için yeterlidir.

Türkiye'nin en acil ihtiyacı adalettir.'