Yazar Caner Kara Ülkü Ocakları Başkanı’nın Yumruklu Saldırısına Uğradı: Saldırı Anları Ortaya Çıktı

MHP ve Ülkü Ocakları’na karşı eleştirilerde bulunan yazar Caner Kara, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 7 Şubat’ta imza günü düzenledi. İmza gününde Kara, Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa H.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Sinan Ateş’le arkadaş olduğu öğrenilen Caner Kara’ya saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı.
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Yazar Caner Kara, 7 Şubat tarihinde Bursa’da Türkçülük kitabı için imza günü düzenledi.
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İmza gününde Kara’nın yanına gelen bir kişi "Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli ile terörist başı..." ifadelerini kullanarak saldırıda bulundu.
Caner Kara, olayın ardından X hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi 👇
Saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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