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Yazar Caner Kara Ülkü Ocakları Başkanı’nın Yumruklu Saldırısına Uğradı: Saldırı Anları Ortaya Çıktı

Yazar Caner Kara Ülkü Ocakları Başkanı’nın Yumruklu Saldırısına Uğradı: Saldırı Anları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 19:47

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MHP ve Ülkü Ocakları’na karşı eleştirilerde bulunan yazar Caner Kara, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 7 Şubat’ta imza günü düzenledi. İmza gününde Kara, Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa H.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Sinan Ateş’le arkadaş olduğu öğrenilen Caner Kara’ya saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı. 

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Yazar Caner Kara, 7 Şubat tarihinde Bursa’da Türkçülük kitabı için imza günü düzenledi.

Yazar Caner Kara, 7 Şubat tarihinde Bursa’da Türkçülük kitabı için imza günü düzenledi.

Sinan Ateş’in arkadaşı olduğu öğrenilen Caner Kara, MHP ve Ülkü Ocakları’na yönelik eleştirileriyle tanınıyor.

İmza gününde Kara’nın yanına gelen bir kişi "Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli ile terörist başı..." ifadelerini kullanarak saldırıda bulundu.

İmza gününde Kara’nın yanına gelen bir kişi "Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli ile terörist başı..." ifadelerini kullanarak saldırıda bulundu.

Saldırganın Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa H. Olduğu öğrenildi. Mustafa H. ifadesinde Caner Kara'nın kendisine küfür ettiğini iddia etti. Ancak görüntülerde Kara’nın küfür ettiğine dair bir an bulunmadı. Mustafa H. Bunun üzerine küfürün görüntülerde bulunmadığını kaydetti.

Caner Kara, olayın ardından X hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi 👇

Caner Kara, olayın ardından X hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi 👇
twitter.com

'Kitabımın imza günü için toplandığımız, Şehit Aileleri, kadınlar ve çocuklarla dolu bir salonda sinsice yaklaşarak saldırı girişiminde bulunan Ülkü Ocağı başkanı ve salondaki insan sayısından kalabalık ekibi, dövüldükleri iddiasıyla şikayetçi olmuş, yaralanan üç arkadaşımız hakkında  adli kontrol kararı verilmiş.

Halbuki saldırgan şahıs, polise teslim edilmek için bekletildiği sırada, kendisini gönderen Ocak başkanlarının isimlerini ve salon dışındaki konumlarını söylemiş, çekilen bıçağın dahi yardımcısına ait olduğunu işaret etmişti.

Geride kalan iki çift ayakkabı dahil her şeyi teslim edilmiş saldırganların, bu derece kollanması, hukuksuzluğun geldiği boyutu göstermek için yeterlidir.

Türkiye'nin en acil ihtiyacı adalettir.'

Saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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