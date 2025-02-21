onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKP’de Kabine Değişikliği Beklenirken Cem Küçükten Beklenmedik Çıkış: "Erdoğan Aynı Kadroyla Devam Edecek"

AKP’de Kabine Değişikliği Beklenirken Cem Küçükten Beklenmedik Çıkış: "Erdoğan Aynı Kadroyla Devam Edecek"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 19:22

AKP, 23 Şubat Pazar günü büyük kongresini gerçekleştirecek. Her açıklamasında değişim sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de büyük değişiklik yapacağı kulislerde konuşuluyor. Öyle ki Erdoğan'ın bir gününü Kabine değişikliğine ayırdığı ve isimleri belirledi iddia ediliyordu. Herkes değişim beklerken gazeteci Cem Küçük'ten beklenmedik çıkış geldi. TGRT Haber'de yer alan habere göre Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı kadroyla yola devam edeceğini ileri sürdü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKP, büyük kongresini 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek. Sık sık değişim mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede önemli değişiklik yapacağı konuşuluyor.

AKP, büyük kongresini 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek. Sık sık değişim mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede önemli değişiklik yapacağı konuşuluyor.
twitter.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni bir dönemin kapılarını açacağız” dedi. 

Paylaşım şöyleydi:

'Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… 

AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız.

Adında AK Işığında İstikbal!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni dönem' mesajı, Kabine'de değişiklik iddialarını kuvvetlendirdi. Ancak gazeteci Cem Küçük'ten beklenmedik bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni dönem' mesajı, Kabine'de değişiklik iddialarını kuvvetlendirdi. Ancak gazeteci Cem Küçük'ten beklenmedik bir çıkış geldi.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuşan gazeteci Cem Küçük, açıklamalarıyla değişim bekleyenlere ters köşe yaptı. 

Kaynak

Yapay Zeka, AKP Kabinesi'nde Gerçekleşecek Değişim Senaryolarına Karşı Tek Tek Tahminde Bulundu 👇

Cem Küçük: “Erdoğan aynı kadroyla yola devam edecek.”

Cem Küçük: “Erdoğan aynı kadroyla yola devam edecek.”

Erdoğan’ın değişim mesajlarına karşılık Cem Küçük, “Kabinenin değişeceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut Bakanlar Kurulu ile yoluna devam edecektir” diye konuştu.

Pek çok isim Kabine'de değişikliğe kesin gözüyle bakarken Erdoğan'dan bir değişimin büyük kongre öncesi gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Pek çok isim Kabine'de değişikliğe kesin gözüyle bakarken Erdoğan'dan bir değişimin büyük kongre öncesi gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın