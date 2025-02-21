AKP’de Kabine Değişikliği Beklenirken Cem Küçükten Beklenmedik Çıkış: "Erdoğan Aynı Kadroyla Devam Edecek"

AKP, 23 Şubat Pazar günü büyük kongresini gerçekleştirecek. Her açıklamasında değişim sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de büyük değişiklik yapacağı kulislerde konuşuluyor. Öyle ki Erdoğan'ın bir gününü Kabine değişikliğine ayırdığı ve isimleri belirledi iddia ediliyordu. Herkes değişim beklerken gazeteci Cem Küçük'ten beklenmedik çıkış geldi. TGRT Haber'de yer alan habere göre Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı kadroyla yola devam edeceğini ileri sürdü.

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