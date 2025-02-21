AKP’de Kabine Değişikliği Beklenirken Cem Küçükten Beklenmedik Çıkış: "Erdoğan Aynı Kadroyla Devam Edecek"
AKP’de Kabine Değişikliği Beklenirken Cem Küçükten Beklenmedik Çıkış: "Erdoğan Aynı Kadroyla Devam Edecek"
AKP, 23 Şubat Pazar günü büyük kongresini gerçekleştirecek. Her açıklamasında değişim sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de büyük değişiklik yapacağı kulislerde konuşuluyor. Öyle ki Erdoğan'ın bir gününü Kabine değişikliğine ayırdığı ve isimleri belirledi iddia ediliyordu. Herkes değişim beklerken gazeteci Cem Küçük'ten beklenmedik çıkış geldi. TGRT Haber'de yer alan habere göre Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı kadroyla yola devam edeceğini ileri sürdü.
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AKP, büyük kongresini 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek. Sık sık değişim mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede önemli değişiklik yapacağı konuşuluyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni dönem' mesajı, Kabine'de değişiklik iddialarını kuvvetlendirdi. Ancak gazeteci Cem Küçük'ten beklenmedik bir çıkış geldi.
Cem Küçük: “Erdoğan aynı kadroyla yola devam edecek.”
Pek çok isim Kabine'de değişikliğe kesin gözüyle bakarken Erdoğan'dan bir değişimin büyük kongre öncesi gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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