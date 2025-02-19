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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yanıt Vermediği Ekrem İmamoğlu Sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yanıt Vermediği Ekrem İmamoğlu Sorusu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 14:28

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Toplantıdan ayrılan Erdoğan’a 'Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi, ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya' sorusu soruldu. Erdoğan, soruya sessiz kalmayı tercih etti.

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Erken seçim çağrısı yapan CHP’de önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirleme telaşı sürüyor. CHP’de aday olacağına kesin gözüyle bakılan isim Ekrem İmamoğlu.

Erken seçim çağrısı yapan CHP’de önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirleme telaşı sürüyor. CHP’de aday olacağına kesin gözüyle bakılan isim Ekrem İmamoğlu.

Son günlerde Ekrem İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor. Konulara dair açıklama yapan İmamoğlu, 'Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. Hodri meydan” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme dair konuştu. Grup toplantısından ayrılan Erdoğan'a İmamoğlu sorusu soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme dair konuştu. Grup toplantısından ayrılan Erdoğan'a İmamoğlu sorusu soruldu.

Erdoğan’a "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi, ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya" sorusu yöneltildi. Erdoğan, soruya yanıt vermedi.

Erdoğan’a "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi, ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya" sorusu yöneltildi. Erdoğan, soruya yanıt vermedi.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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