Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yanıt Vermediği Ekrem İmamoğlu Sorusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Toplantıdan ayrılan Erdoğan’a 'Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi, ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya' sorusu soruldu. Erdoğan, soruya sessiz kalmayı tercih etti.
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Erken seçim çağrısı yapan CHP’de önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirleme telaşı sürüyor. CHP’de aday olacağına kesin gözüyle bakılan isim Ekrem İmamoğlu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme dair konuştu. Grup toplantısından ayrılan Erdoğan'a İmamoğlu sorusu soruldu.
Erdoğan’a "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi, ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya" sorusu yöneltildi. Erdoğan, soruya yanıt vermedi.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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