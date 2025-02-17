Dört Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

'25 yıla kadar hapis, 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak diyorum ki bunların hepsinin arkasında sayın Cumhurbaşkanı var. Er meydanında mertçe güreşilir. Demokrasi de öyle bir şeydir.

Bırakın iddianameyi kaleme alınacak bir şey değil. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Milletin demokrasi aşkı en büyük gücüm. Hukuksuzlukla düze çıkamayız. İddianameler vız gelir tırıs gider.'