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Dört Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

Dört Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.02.2025 - 11:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle iddianame hazırlandı. İmamoğlu hakkında 2 yılda 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 

İmamoğlu, hazırlanan iddianameye dair ilk açıklamasını yaptı. İBB Başkanı, “25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Aynı zamanda 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak diyorum ki bütün bunların arkasında Sayın Cumhurbaşkanı var” diye konuştu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleriyle nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleriyle nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İmamoğlu’na ‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından soruşturma açılmıştı.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak istenilen iddianameye dair konuştu. İmamoğlu, “Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak istenilen iddianameye dair konuştu. İmamoğlu, “Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

'25 yıla kadar hapis, 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak diyorum ki bunların hepsinin arkasında sayın Cumhurbaşkanı var. Er meydanında mertçe güreşilir. Demokrasi de öyle bir şeydir.

Bırakın iddianameyi kaleme alınacak bir şey değil. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Milletin demokrasi aşkı en büyük gücüm. Hukuksuzlukla düze çıkamayız. İddianameler vız gelir tırıs gider.'

“Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın.”

“Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın.”

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hakkımda 25 yıl hapis cezası istenen davaların altında Sayın Cumhurbaşkanının imzası vardır, başkasının değil, kimseyi kandıramazsınız. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın. Bu millet cesur olanı, mert olanı sever.”

“Milletimizin demokrasi aşkına güveniyorum.”

“Milletimizin demokrasi aşkına güveniyorum.”

'Hapse atılan belediye başkanları, genel başkanlar, meclis üyelerinin tek suçu bir kişiye karşı olmak, ona karşı seçimi kazanmak, 20 yıl sonra Türkiye'de birinci parti olmak. Partiye bile göz koydular. Bütün bu süreçleri milletimizin demokrasi aşkına güveniyorum.'

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan jet yanıt geldi. Altun, X hesabından şu açıklamayı yaptı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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