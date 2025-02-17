Dört Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama
Dört Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle iddianame hazırlandı. İmamoğlu hakkında 2 yılda 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
İmamoğlu, hazırlanan iddianameye dair ilk açıklamasını yaptı. İBB Başkanı, “25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Aynı zamanda 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak diyorum ki bütün bunların arkasında Sayın Cumhurbaşkanı var” diye konuştu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleriyle nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
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İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak istenilen iddianameye dair konuştu. İmamoğlu, “Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.
“Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın.”
“Milletimizin demokrasi aşkına güveniyorum.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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