İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kendisini "Ey Ekrem" Sözleriyle Hedef Alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

'Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak.” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz.'