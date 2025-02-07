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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kendisini "Ey Ekrem" Sözleriyle Hedef Alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kendisini "Ey Ekrem" Sözleriyle Hedef Alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2025 - 20:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, İmamoğlu’na “Ey Ekrem” ve “Bay Ekrem” sözleriyle seslendi. 

İmamoğlu’nun İstanbul yönetimini eleştiren Erdoğan, “Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” dedi. 

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a X (Twitter) hesabından yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nu “Ey Ekrem” ve “Bay Ekrem” sözleriyle hedef aldı. Erdoğan, “Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nu “Ey Ekrem” ve “Bay Ekrem” sözleriyle hedef aldı. Erdoğan, “Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” dedi.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Erdoğan'ın sözlerine İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları dedi:

Erdoğan'ın sözlerine İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları dedi:
twitter.com

'Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak.” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey Ekrem" sözlerini buradan izleyebilirsiniz 👇

Öte yandan CHP’nin Gazze yürüyüşü talebini İstanbul Valiliği reddetti.

Öte yandan CHP’nin Gazze yürüyüşü talebini İstanbul Valiliği reddetti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’ye yönelik işgal açıklamalarını protesto etmek için protesto yürüyüşü düzenlemek istedi. Galata Köprüsü’nde yapılması planlanan yürüyüş için İstanbul Valiliği’ne başvuru yapıldı. Valilik bu talebi reddetti.

Valilik, talep edilen güzergahın gösteri yürüyüşü alanlarından olmadığını belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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