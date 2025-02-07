İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kendisini "Ey Ekrem" Sözleriyle Hedef Alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kendisini "Ey Ekrem" Sözleriyle Hedef Alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, İmamoğlu’na “Ey Ekrem” ve “Bay Ekrem” sözleriyle seslendi.
İmamoğlu’nun İstanbul yönetimini eleştiren Erdoğan, “Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a X (Twitter) hesabından yanıt verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nu “Ey Ekrem” ve “Bay Ekrem” sözleriyle hedef aldı. Erdoğan, “Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” dedi.
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Erdoğan'ın sözlerine İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları dedi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey Ekrem" sözlerini buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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