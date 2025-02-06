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İbrahim Yattara ve Ekrem İmamoğlu Arasında Güldüren Diyalog: "Belediyede Çalışmak İstiyorum"

İbrahim Yattara ve Ekrem İmamoğlu Arasında Güldüren Diyalog: "Belediyede Çalışmak İstiyorum"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2025 - 17:40

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı” programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu’nun yanında bir isim göze çarptı: Trabzonspor’un unutulmaz futbolcusu İbrahim Yattara.

Yattara, Trabzonspor’a transfer olduğu ilk günden bu yana sıkı bir dost olduğu İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı. Ünlü futbolcu ve İmamoğlu arasında güldüren diyalog da yaşandı. Yattara, İmamoğlu’na “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi.

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Trabzonspor’un efsanevi futbolcusu İbrahim Yattara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu katıldığı bir programda yalnız bırakmadı.

Trabzonspor’un efsanevi futbolcusu İbrahim Yattara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu katıldığı bir programda yalnız bırakmadı.

"Bu ikili ne alaka?" diye sormuş olabilirsiniz, hemen açıklayalım 👇

"Bu ikili ne alaka?" diye sormuş olabilirsiniz, hemen açıklayalım 👇

İkilinin yolları Yattara’nın Trabzonspor’a transfer olduğu 2003 yılında kesişti. İmamoğlu, Trabzonspor yöneticiliği yaparken Yattara’nın transferinde önemli bir rol oynadı. İkili arasındaki dostluk uzun yıllardır devam ediyor.

İmamoğlu ve Yattara arasında güldüren diyalog da yaşandı. Yattara İmamoğlu’na dönerek “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi.

İmamoğlu ve Yattara arasında güldüren diyalog da yaşandı. Yattara İmamoğlu’na dönerek “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi.

O anlar kameralara böyle yansırken sosyal medyada da gündem oldu:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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