İbrahim Yattara ve Ekrem İmamoğlu Arasında Güldüren Diyalog: "Belediyede Çalışmak İstiyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı” programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu’nun yanında bir isim göze çarptı: Trabzonspor’un unutulmaz futbolcusu İbrahim Yattara.

Yattara, Trabzonspor’a transfer olduğu ilk günden bu yana sıkı bir dost olduğu İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı. Ünlü futbolcu ve İmamoğlu arasında güldüren diyalog da yaşandı. Yattara, İmamoğlu’na “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi.