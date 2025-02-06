Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gönderme: "Nerede Kaldı Kasımpaşalılık!"
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gönderme: "Nerede Kaldı Kasımpaşalılık!"
İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle açılan dava sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu. İmamoğlu, davanın arkasındaki ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek, “Delikanlı adam mertçe mücadele eder, mertçe, mertçe mücadelesini verir. Biz mücadelemizi ilan ettik, ilan ediyoruz, ilan etmekten çekinmiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Savcılık ayrıca Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak da talep etti.
İBB Başkanı, hakkında açılana dava ile ilgili, “Davanın sahibi, altında imzası olan başsavcı vekilinin olmadığını ya da başsavcının olmadığını ifade etmek isterim. Başsavcı da değil, başsavcı vekili de değil. Davacı olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Sayın Erdoğan’dır.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savcılığa soyunarak siyasi olarak önünü kesmeye çalıştığını iddia eden İmamoğlu, “Hani delikanlıydın? Delikanlı adam mertçe mücadele eder, mertçe, mertçe mücadelesini verir. Biz mücadelemizi ilan ettik, ilan ediyoruz, ilan etmekten çekinmiyoruz. O bakımdan milletimiz delikanlı tutum ve tavırları sever, delikanlılığı sever. Nerede delikanlılık? Nerede kaldı hepimizin gururla ismini andığımız Kasımpaşalılık. Saraya yerleştikten sonra insanlarla bağı kopan bu anlayışın bunu unuttuğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. Bizans oyunları oynanmaya başlandı. Açıkçası ben bu tutum ve tavrınızı ve bu bakışınızı, bu acı hamle ve hareketlerinizi başta Kasımpaşalı hemşerilerim olmak üzere yüce milletimize şikayet ediyorum. Hiç kusura bakma buradan ilan ediyorum. Cesaret de bizde, inanç da bizde, güç de bizde.” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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